Так піде і сам Путін: без почестей і молебнів, – Кох вказав на нову еру в Росії

Відставка губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва, де під час пожежі у торговому центрі загинуло 64 особи, має знакову особливістю.

Про це у Facebook написав екс-віце-прем'єр Росії Альфред Кох.

"Тулєєв, Тулєєв. Ця відставка – зовсім інша. На відміну від інших знакових відставок (наприклад, Лужкова), вона показує як будуть "йти" високопоставлені чиновники при пізньому Путіна", – вважає політик.

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Він зазначив, що чиновники при "пізньому Путіні" йтимуть не по своїй або його волі, а під тиском обставин і народу. Це наприклад, траплятиметься в результаті якогось катаклізму на ввіреній території.

Хворі, слабкі, навіжені. З ганьбою і під радісне улюлюкання натовпу. Так піде і сам Путін. Без почестей. Без вдячних молебнів і фанфар. Його просто проженуть і він стане героєм плоских анекдотів,

– прогнозує Кох.

Нагадаємо, 1 квітня губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв, де під час пожежі у торговому центрі загинуло 64 особи, подав президенту Росії прохання про відставку.



Пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемерові спалахнула 25 березня. За офіційними даними, у пожежі загинуло 64 людини, серед яких 41 дитина.