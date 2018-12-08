"Так помирати у 15 років не можна": в МВС Італії прокоментували трагедію у нічному клубі
В клубі італійського Корінальдо, у провінції Анкона, де сталася смертельна масова тиснява, було значно більше людей, аніж це допускають норми безпеки.
Відповідну заяву зробили у міністерстві внутрішніх справ країни передає ТАСС.
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Слідчі схиляються до того, що всередині було більше, ніж треба людей,
– зазначив очільник відомства Маттео Сальвіні.
Він також висловив свої співчуття сім'ям загиблих та наголосив, що необхідно якнайшвидше встановити винуватців трагедії.
"Так не можна вмирати в 15 років. Мої думки і молитви зараз із шістьма загиблими цієї ночі... Сподіваюся на швидке одужання 13 осіб, які перебувають у важкому стані. Потрібно обов'язково встановити винних у загибелі людей", – сказав італійський міністр.
Нагадаємо, уночі проти 8 грудня у провінції Анкона, що розташовується у Центральній Італії, на реп-концерті у нічному клубі сталася масова тиснява. У результаті щонайменше 6 людей загинули і ще близько 120 зазнали поранень, зокрема 10 постраждали серйозно.
За попередньою версією, тиснява почалася після того, як хтось розпилив перцевий балончик. Серед загиблих – 5 неповнолітніх: три дівчини та два хлопця, а також їхня мати.
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