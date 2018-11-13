13:44
13 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Комплекси Путіна. Собчак проти Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 листопада
      Вєсті.UA. Перевтілення Ляшка. Помста Барни
      Вєсті.UA
      21:40, 12 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Так роблять лише слабкі і корумповані можновладці, – "Самопоміч" про прослуховування Садового

      210 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Незаконне прослуховування опозиційних політиків з метою їх подальшої дискредитації – пряма ознака деградації влади Петра Порошенка

      Так роблять лише слабкі та корумповані можновладці. Такі методи – ознака країн третього світу. Про це заявили в "Самопомочі".

      Фракція вимагає пояснень від СБУ та Генпрокуратури на якій підставі проводиться прослуховування лідера "Самопомочі" Андрія Садового.

      Також вони закликають спеціальні служби використовувати свої навики та технічні засоби для виявлення корупціонерів та шпигунів, а не для нищення політичних опонентів Петра Порошенка. Таке використання спеціальних служб остаточно зруйнує рештки довіри до державних органів влади.

      "Самопоміч" звертається до міжнародного співтовариства з проханням посилити контроль за методами ведення майбутніх президентських та парламентських виборів в Україні, дотриманням прав громадян.

      Теги: Новини політики Самопоміч Андрій Садовий Петро Порошенко СБУ ГПУ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Расшатанная психика Путина и Четвертый Рейх: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      сьогодні , 13:00 Расшатанная психика Путина и Четвертый Рейх: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      Іван Яковина 246
      "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      сьогодні , 12:00 "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      Артем Овдієнко 1038
      Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк
      сьогодні , 11:19 Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк
      Євгенія Мазур 3079
      Действительно ли Украина проиграла информационную войну
      сьогодні , 08:40 Действительно ли Украина проиграла информационную войну
      Юрій Бутусов 1272
      "Потім вони доберуться до нас звичайних, занадто балакучих громадян": як боролася Гандзюк
      сьогодні , 08:00 "Потім вони доберуться до нас звичайних, занадто балакучих громадян": як боролася Гандзюк
      Віталій Дейнега 464
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого , 09:13
      Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
       9 квітня 2017 , 23:35
      Путін безсовісно використовує День перемоги, – Bild
       10 травня 2017 , 16:28
      Роман Безсмертний заявив, що буде балотуватися у президенти України
       29 травня , 20:14
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада , 10:11
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада , 23:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук