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Так роблять всі: Гарві Вайнштейн дав перше інтерв'ю після секс-скандалу

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Гарві Вайнштейн
Гарві Вайнштейн / GettyImages

Скандальний кінопродюсер Гарві Вайнштейн, якого декілька жінок звинувачують у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні, дав перший коментар стосовно скандалу навколо нього.

Вайнштейн дав кілька коментарів приятелю і журналісту видання "Spectator" Таки Теодоракопулос, пише Harper's Bazaar.

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"Я народився бідним, потворним євреєм і все своє життя повинен був боротися. У тебе було багато дівчат, але жодна дівчина не дивилася на мене, поки я не почав працювати в Голлівуді", – наголосив Вайнштейн.

Джерело пише, що колишній продюсер зізнався, нібито пропонував роботу в обмін на секс, але це було без жодного примусу.

Так, я пропонував жінкам роботу в обмін на секс, але так до сих пір роблять всі. Але це ніколи не було примусом! Я нікого не змушував,
– сказав Гарві, як пише джерело.

Однак колишній адвокат Вайнштейна Бенджамін Брафман стверджує, що цю розмову з журналістом не можна вважати інтерв'ю. Він зазначив, що це була проста "дружня" розмова, яку згодом неправильно інтерпретували.

"Я був присутній при цій розмові. Містер Вайнштейн ніколи не говорив про те, що обмінював ролі на секс. Кому вірити – вибір кожного. Але здається, що обмін ролей на інтим – менше, в чому міг зізнатися містер Вайнштейн", – стверджує адвокат. 

Нагадаємо, що Вайнштейна затримали у п'ятницю, 25 травня, через звинувачення в згвалтуванні однієї жінки та примушуванні іншої до орального сексу. За даними ЗМІ, арешт, ймовірно, пов'язаний зі звинуваченнями актриси Лючії Еванс, яка розповіла про домагання Вайнштейна в інтерв'ю газеті New York Times восени минулого року.

9 липня в Нью-Йорку відбувся суд над Гарві Вайнштейном щодо справи, в якій продюсера звинувачувала у згвалтуванні третя жінка, ім’я якої не називають. Під час судового засідання Гарві Вайнштен вкотре відмовився визнавати себе винним в скоєнні ще одного сексуального злочину. В результаті слухання було винесено рішення судді звільнити Гарві під заставу 1 мільйон доларів.

Теги: LifeStyle Гарві Вайнштейн Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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