"Так шуткують над журналістами": обмудсмен підтвердила, що Сенцова не звільняли

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, що поширювати неправдиву інформацію про незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова можуть безспосередньо працівники колонії "Білий ведмідь" у Лабитнангі, де утримується політв'язень.

Про це повідомляє "Громадське".

24 канал повідомляв, що в ніч проти 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що літак з Олегом Сенцовим вилетів з міста Салехард, і, ймовірно, прямує до києва. Проте згодом журналістка додала, що не має жодної інформації про ймовірний літак з політв’язнем.

Після цього російські тюремники сповістили, що Олег Сенцов не покидав колонію в місті Лабитангі.

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Важко коментувати це... Сподіваємося щоразу, що буде підтверджена інформація (про звільнення Сенцова, – ред.), але у Лабитнангі так шуткують із журналістами та громадянами, які думають, що налагодили контакт з працівниками у колонії,

– розповіла Денісова.

Вона також нагадала, що 9 серпня у Сенцова була медична комісія, і після обстеження, за неофіційними даними, є 2 висновки: Сенцов для 90 днів голодування "почувається нормально", а також те, що його нібито можна перевозити.

"Вчора говорили з Москальковою (уповноважена РФ з прав людини, – ред.). Вона каже, що у нього все гаразд, нічого нового, її риторика не змінилася", – додала омбудсмен.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.