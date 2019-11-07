Так звані "друзі" розганяють сенсацію, – Кличко про справу НАБУ

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував відкрите провадження НАБУ проти себе і своїх заступників. На його думку, справі навмисне надають сенсаційного характеру в інформаційному полі.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Україна".

До теми: НАБУ відкрило справу проти Кличка і двох його заступників

За його словами, цій новині вже майже три тижні. Він переконаний, що жодних перспектив ця справа не має.

І зараз так звані "друзі" розганяють її вже не першою хвилею в інформаційному полі. І мені дуже смішно, що там йдеться ще й про нібито держзраду. Нехай перевіряють,

– сказав Кличко.

Що відомо про справу НАБУ проти Кличка?Національне антикорупційне бюро відкрило провадження щодо мера Києва Віталія Кличка і його двох заступників через можливу державну зраду і розкрадання державних грошей при забудові столиці.



У Вищому антикорупційному суді пояснили, що суд зобов'язав НАБУ відкрити цю справу через бездіяльність керівника Головного підрозділу детективів НАБУ.

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