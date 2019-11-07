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      Так звані "друзі" розганяють сенсацію, – Кличко про справу НАБУ

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      Віталій Кличко
      Віталій Кличко / censor.net.ua

      Мер Києва Віталій Кличко прокоментував відкрите провадження НАБУ проти себе і своїх заступників. На його думку, справі навмисне надають сенсаційного характеру в інформаційному полі.

      Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Україна".

      До теми: НАБУ відкрило справу проти Кличка і двох його заступників

      За його словами, цій новині вже майже три тижні. Він переконаний, що жодних перспектив ця справа не має. 

      І зараз так звані "друзі" розганяють її вже не першою хвилею в інформаційному полі. І мені дуже смішно, що там йдеться ще й про нібито держзраду. Нехай перевіряють,
      – сказав Кличко.

      Що відомо про справу НАБУ проти Кличка?Національне антикорупційне бюро відкрило провадження щодо мера Києва Віталія Кличка і його двох заступників через можливу державну зраду і розкрадання державних грошей при забудові столиці.

      У Вищому антикорупційному суді пояснили, що суд зобов'язав НАБУ відкрити цю справу через бездіяльність керівника Головного підрозділу детективів НАБУ.

      Вибори мера Києва: за кого б проголосували кияни сьогодні

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Новини політики Віталій Кличко НАБУ
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