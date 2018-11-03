19:49
3 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, сьогодні
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Така людина як Терещук мала б піти в політичне небуття або опинитися на лаві підсудних, – Гнап

      211 Читать новость на русском
      Олександр Терещук
      Олександр Терещук / m.znaj.ua

      Президент поміняв одразу чотирьох керівників обласних адміністрацій – в Київський, Луганській, Чернівецькій та Черкаській областях. Втім, найскандальніше призначення сталося саме на Київщині. Тут, за поданням Порошенка, уряд погодив призначення Олександра Терещука – колишнього генерала міліції, який не має жодного права посідати державні посади.

      Це у своєму відеоблозі "Право на правду " розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

      Читайте також:  Слухняний і патріотичний дерибан, – Гнап про добування газу, офіс у сауні і довірливу Тимошенко

      За його словами, Терещук підпадає під люстрацію, оскільки в часи Януковича займав високу посаду – він керував міліцією у Волинській області. І саме за особистою вказівкою Терещука волинський "Беркут" відправлявся на Майдан, де брав участь в розправі над протестувальниками. 

      Здавалося б, така людина як Терещук мала піти в політичне небуття, або опинитися на лаві підсудних. Втім, після Революції Гідності, Терещук фактично пішов на підвищення, очоливши київський главк міліції. І хоча громадськість вимагала його звільнення через люстрацію, президент Порошенко особисто рятує скандального генерала,
      – зазначив Дмитро Гнап.

      І додав, що бойовим офіцером Терещук рахувався недовго – лише місяць. Потім він повертається у високі чиновницькі кабінети на посаду першого заступника голови Одеської обласної адміністрації. І ось, днями президент призначає його очільником Київської обласної адміністрації, за що високопоставлений міліціянт вже отримав прізвисько "генерал-губернатора".

      На першій же зустрічі із журналістами, як наголосив журналіст, Терещук обіцяє боротися з корупцією в Київській області, де, за його словами, корумповані чиновники не дають жити людям, прибираючи до рук найкращі землі під забудову.

      Як раніше з’ясував мій колега, журналіст Максим Опанасенко, пан Терещук примудрився прибрати до рук елітну земельну ділянку на Київщині. Звідки у Терещука, який все життя працює на державній службі гроші на всю цю нерухомість та ще на кілька дорогих машин зрозуміти не складно – у нього просто дуже талановиті діти. Зокрема, донька генерала є власницею фірми, яка кілька років поспіль постачає для Міністерства внутрішніх справ комп’ютери, при чому за цінами, що є суттєво вищими за ринкові,
      – переконав Гнап.

      Журналіст наголосив, що керівник області, який і накази виконувати звик, і висить на гачку, бо може потрапити під підозру в незаконному збагаченні – ідеальний вибір для президента Порошенка. Адже попереду вибори – а Петру Олексійовичу треба мобілізувати підтримку, і віддавати голоси бюджетників він нікому не збирається, особливо на Київщині. Тож йому і потрібен той, хто вміє командувати й віддавати накази.

      Відео повного випуску блогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 3 листопада 2018

       

      Теги: Новини України Новини Києва Новини політики Корупція Петро Порошенко Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      сьогодні , 19:00 Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      Аркадий Бабченко
      "Шахтар" у більшості переміг "Динамо" завдяки голу на останній секунді матчу
      сьогодні , 18:56 "Шахтар" у більшості переміг "Динамо" завдяки голу на останній секунді матчу
      Скандальне призначення Терещука: як Порошенко до виборів стягує силовиків
      сьогодні , 18:00 Скандальне призначення Терещука: як Порошенко до виборів стягує силовиків
      Дмитро Гнап
      Вибухи на військових складах: що потрібно зробити, щоб не підписувати мирову на умовах росіян
      сьогодні , 17:00 Вибухи на військових складах: що потрібно зробити, щоб не підписувати мирову на умовах росіян
      Віталій Дейнега
      Вакцинація безпечна: про міфи і захворювання – приклад Великобританії
      сьогодні , 16:00 Вакцинація безпечна: про міфи і захворювання – приклад Великобританії
      Блог Медіа
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Музикантам Mad Heads надали допомогу після аварії
       7 березня 2015 , 17:24
      Яким повинен бути законопроект про звільнення Донбасу: думка експерта
       9 липня 2017 , 09:02
      Тренер Арсенал-Київ різко розкритикував президента клубу
       23 вересня , 00:49
      ПАОК Шахова та Хачеріді обіграв АЕК Чигринського
       23 вересня , 22:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук