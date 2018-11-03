Така людина як Терещук мала б піти в політичне небуття або опинитися на лаві підсудних, – Гнап

Президент поміняв одразу чотирьох керівників обласних адміністрацій – в Київський, Луганській, Чернівецькій та Черкаській областях. Втім, найскандальніше призначення сталося саме на Київщині. Тут, за поданням Порошенка, уряд погодив призначення Олександра Терещука – колишнього генерала міліції, який не має жодного права посідати державні посади.

Це у своєму відеоблозі "Право на правду " розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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За його словами, Терещук підпадає під люстрацію, оскільки в часи Януковича займав високу посаду – він керував міліцією у Волинській області. І саме за особистою вказівкою Терещука волинський "Беркут" відправлявся на Майдан, де брав участь в розправі над протестувальниками.

Здавалося б, така людина як Терещук мала піти в політичне небуття, або опинитися на лаві підсудних. Втім, після Революції Гідності, Терещук фактично пішов на підвищення, очоливши київський главк міліції. І хоча громадськість вимагала його звільнення через люстрацію, президент Порошенко особисто рятує скандального генерала,

– зазначив Дмитро Гнап.

І додав, що бойовим офіцером Терещук рахувався недовго – лише місяць. Потім він повертається у високі чиновницькі кабінети на посаду першого заступника голови Одеської обласної адміністрації. І ось, днями президент призначає його очільником Київської обласної адміністрації, за що високопоставлений міліціянт вже отримав прізвисько "генерал-губернатора".

На першій же зустрічі із журналістами, як наголосив журналіст, Терещук обіцяє боротися з корупцією в Київській області, де, за його словами, корумповані чиновники не дають жити людям, прибираючи до рук найкращі землі під забудову.

Як раніше з’ясував мій колега, журналіст Максим Опанасенко, пан Терещук примудрився прибрати до рук елітну земельну ділянку на Київщині. Звідки у Терещука, який все життя працює на державній службі гроші на всю цю нерухомість та ще на кілька дорогих машин зрозуміти не складно – у нього просто дуже талановиті діти. Зокрема, донька генерала є власницею фірми, яка кілька років поспіль постачає для Міністерства внутрішніх справ комп’ютери, при чому за цінами, що є суттєво вищими за ринкові,

– переконав Гнап.

Журналіст наголосив, що керівник області, який і накази виконувати звик, і висить на гачку, бо може потрапити під підозру в незаконному збагаченні – ідеальний вибір для президента Порошенка. Адже попереду вибори – а Петру Олексійовичу треба мобілізувати підтримку, і віддавати голоси бюджетників він нікому не збирається, особливо на Київщині. Тож йому і потрібен той, хто вміє командувати й віддавати накази.

Відео повного випуску блогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 3 листопада 2018