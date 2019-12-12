Такі вівці є в будь-якому стаді, – Аваков про підозрюваних у вбивстві Шеремета волонтерів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета досі триває. Правоохоронці затримали підозрюваних у скоєнні злочину, які виявились волонтерами та ветеранами війни на Донбасі. Проте прізвище замовника поки невідоме слідству.

Глава МВС в ефірі "Право на владу" відзначив, що на брифінгу у справі вбивства Шеремета правоохоронці показали лише 7-10% інформаційних фактів з розслідування. Проте справа ще не закрита, а розслідування триває.

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Аваков додав, що 12 грудня поліцейські затримали цілу групу підозрюваних у вбивстві журналіста. Їм вже пред'явили обвинувачення.

Проте прізвище замовника Шеремета міністр не назвав. За його словами, правоохоронці поки не мають відповідей на усі питання і "є питання про ролі певних людей".

"Слідство шукає замовника... Ми представили обвинувачення (підозрюваним, ​– 24 канал), а будь-хто має право довести свою невинуватість у суді. Ми вважаємо, що наші аргументи дуже серйозні. Сьогодні ми назвали, а завтра представимо у суді абсолютно всі експертизи, вітчизняні та ті, які провів експерт з Великобританії, "– сказав Аваков.

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Глава МВС також наголосив, що не треба думати ніби всі військові чи волонтери однакові. Але якщо вони скоїли злочин, то мають відповідати перед законом.

Люди, які були нами обвинувачені, які також були на війні, займалися волонтерством (хоча хтось наживав на цьому "бізнесі" будинки і машини, як це не сумно) – такі вівці є в будь-якому стаді. Але це не означає, що всі інші патріоти погані. Зовсім ні. Я хочу таких людей захистити і сказати, що ми в них віримо і сподіваємось на них,

– підсумував Аваков.

Як поліція розкрила справу вбивства Павла Шеремета?

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. Авто, в якому він їхав та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі – цивільній дружині загиблого.

Після сотень допитів та експертиз, поліція встановила основну версію злочину – Шеремета вбили з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні.

12 грудня Нацполіція затримала та оголосила підозри фігурантам справи.

У вбивсті Павла Шеремета підозрюють: військову медсестру Яну Дугарь, волонтерку Юлію Кузьменко, рок-музиканта під ніком Riffmaster та ветерана Андрія Антоненка, колишніх військових Владислава та Інну Грищенків.

Дугарь, Кузьменко та Антоненку 12 грудня оголосили про підозру, у їх помешканнях проводять обшуки. Сім’ї Грищенків підозру поки не оголошували, наразі вони перебувають під вартою по іншій справі – про замах на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області.

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