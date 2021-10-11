Про це одеський міський голова повідомив під час спілкування з журналістами та представниками ЗМІ після засідання суду в понеділок, 11 жовтня.

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Відповідаючи на запитання про те, чи зможе знайти 30 мільйонів гривень

на застуву, він зазначив, що "таких грошей у мера Одеси немає".

Тому будемо шукати гроші, бо треба виконати постанову,

– сказав Геннадій Труханов.

Політик додав, що подаватиме апеляцію, бо сподівався на рішення, яке не задовольнить клопотання прокуратури та не буде застосована "запобіжка".

Зверніть увагу! САП просила заарештувати мера Одеси Геннадія Труханова з правом внесення застави у розмірі 120 мільйонів гривень.

Справа Туханова: що відомо