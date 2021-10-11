Про це одеський міський голова повідомив під час спілкування з журналістами та представниками ЗМІ після засідання суду в понеділок, 11 жовтня.
Читайте також Труханова відпустили під заставу у 30 мільйонів з обов'язками
Відповідаючи на запитання про те, чи зможе знайти 30 мільйонів гривень
на застуву, він зазначив, що "таких грошей у мера Одеси немає".
Тому будемо шукати гроші, бо треба виконати постанову,
– сказав Геннадій Труханов.
Політик додав, що подаватиме апеляцію, бо сподівався на рішення, яке не задовольнить клопотання прокуратури та не буде застосована "запобіжка".
Справа Туханова: що відомо
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 6 жовтня підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 4 особам.
- Підозрювані нібито незаконно передавали фірмам землю в оренду під забудову. Компанії натомість з часом привласнювали території.
- За попередньою інформацією, загальна сума збитків одеській територіальній громаді становить 689 мільйонів гривень.