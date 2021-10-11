Таких грошей у мера немає, – Труханов зіронізував щодо свого запобіжного заходу

11 жовтня 2021 , 15:53
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Джерело:

PavlovskyNews

ВАКС відпустив Геннадія Труханова під 30 мільйонів гривень застави з обов'язками. Політик іронічно прокоментував міру обраного йому запобіжного заходу, заявивши, що таких грошей не має.

Про це одеський міський голова повідомив під час спілкування з журналістами та представниками ЗМІ після засідання суду в понеділок, 11 жовтня.

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Відповідаючи на запитання про те, чи зможе знайти 30 мільйонів гривень
на застуву, він зазначив, що "таких грошей у мера Одеси немає".

Тому будемо шукати гроші, бо треба виконати постанову,
– сказав Геннадій Труханов.

Політик додав, що подаватиме апеляцію, бо сподівався на рішення, яке не задовольнить клопотання прокуратури та не буде застосована "запобіжка".

Зверніть увагу! САП просила заарештувати мера Одеси Геннадія Труханова з правом внесення застави у розмірі 120 мільйонів гривень.

Справа Туханова: що відомо

  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 6 жовтня підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 4 особам.
  • Підозрювані нібито незаконно передавали фірмам землю в оренду під забудову. Компанії натомість з часом привласнювали території.
  • За попередньою інформацією, загальна сума збитків одеській територіальній громаді становить 689 мільйонів гривень.
Автор: Олег Васьків