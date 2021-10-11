Таких грошей у мера немає, – Труханов зіронізував щодо свого запобіжного заходу

ВАКС відпустив Геннадія Труханова під 30 мільйонів гривень застави з обов'язками. Політик іронічно прокоментував міру обраного йому запобіжного заходу, заявивши, що таких грошей не має.

Про це одеський міський голова повідомив під час спілкування з журналістами та представниками ЗМІ після засідання суду в понеділок, 11 жовтня.

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Відповідаючи на запитання про те, чи зможе знайти 30 мільйонів гривень

на застуву, він зазначив, що "таких грошей у мера Одеси немає".

Тому будемо шукати гроші, бо треба виконати постанову,

– сказав Геннадій Труханов.

Політик додав, що подаватиме апеляцію, бо сподівався на рішення, яке не задовольнить клопотання прокуратури та не буде застосована "запобіжка".

Справа Туханова: що відомо

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 6 жовтня підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 4 особам.

Підозрювані нібито незаконно передавали фірмам землю в оренду під забудову. Компанії натомість з часом привласнювали території.

За попередньою інформацією, загальна сума збитків одеській територіальній громаді становить 689 мільйонів гривень.