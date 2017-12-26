Таким Санту ви ще не бачили: ілюстратор одягнув дідуся в образи модних брендів

Бруклінський художник Ліланд Фостер створив спеціальний набір ілюстрацій, де показав Санта Клауса не в традиційному червоному комплекті, а в одязі модних брендів.

Про це пишуть в Buro 24/7.

За замовленням до художника звернувся консалтинг-сервіс Alvanon, який має на меті показати таким чином лінійку чоловічого plus-size одягу. Тому, дідуся Санту тепер можна побачити з iPhone в руках та в одязі з найпопулярніших чоловічих колекцій 2017 року: Raf Simons, Balenciaga, Calvin Klein, Vetements, Supreme x Louis Vuitton і Gucci.

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Компанія Alvanon хоче показати, що дизайнерський одяг може бути і у великих розмірах, і прагне таким чином привернути увагу аудиторії до цієї категорії.