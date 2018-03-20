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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018
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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Таким ви ще його не бачили: у мережі опублікували рідкісні фото з життя Путіна

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У мережі оприлюднили серію унікальних фотографій з дитинства та життя Володимира Путіна, які демонструють його людську сторону, не притаманну йому у сьогоденні.

Унікальні фото опублікувало британське видання Еxpress.co.uk

На підбірці можна побачити весілля Володимира Путіна, де він ніжно обіймає дружину Людмилу Очеретну, ігри з його маленькими доньками, фото зі школи та зі змагань.

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На деяких світлинах він відпочиває з друзями, також на знімках є його батьки, зокрема, одне з фото демонструє, як він сидить на колінах у матері.

Знімки показують більш м'яку сторону, якої вже давно не помітно у теперішньому очільнику Росії, якою він править вже 18 років. Адже зараз Путін – людина, яка намагається дестабілізувати світ та захопити нові території.

Теги: Новини політики Фотоновини Новини Росії Володимир Путін Історія
Джерело: 24 Канал
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