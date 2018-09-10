Такий тонкий і чудовий, – Блейк Лайвлі двозначно привітала Рейнольдса з річницею весілля

Голлівудське подружжя Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса 9 вересня відсвяткувало 6 річницю весілля. Незважаючи на чутки про проблеми в сім’ї, актори продовжують кепкувати одне над одним в соцмережах.

Про це повідомляють на People.

За кілька днів до річниці весілля Блейк Лайвлі залишила коментар під однією з фотографій користувача в Instagram, у якому з натяком розповіла про ігрища в ліжку з Рейнольдсом. На фотографії була зображена вантажівка, на якій красувався її коханий чоловік з рекламної кампанії для алкогольної марки Aviation Gin.

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Кому потрібен мінівен? Тепер таку вантажівка вожу я. Такий тонкий і чудовий! І, Боже, який же ти величезний!,

– пожартувала невгамовна Блейк.



Блейк Лайвлі залишила кумедний коментар під дописом користувача

Користувачі під дописом додали, що Лайвлі сказала саме ту фразу, яку мріють почути всі чоловіки на світі.

Нагадаємо, що голлівудська пара Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса познайомилася у 2010 році на зйомках фільму "Зелений ліхтар". Того ж року герой "Дедпула" розлучився зі Скарлетт Йохансон і вже наступного року 9 вересня зірки офіційно обмінялись клятвами подружнього життя.



Протягом шести років спільного життя у них народилось двоє доньок – Джеймс та Інес. Нещодавно в ЗМІ з’явились чутки, що пара перебуває на межі розлучення, але жоден з акторів не підтвердив таку інформацію.