"Такого Дня незалежності у Молдові ще не було": протестувальники подають заяви до прокуратури

У Кишеневі 27 річниця незалежності Молдови розпочалася розгоном тамтешнього "Майдану". Упродовж кількох днів мешканці молдовської столиці вимагали від уряду піти у відставку, оскільки впевнені в його корумпованості.

Про це розповів журналіст "Радіо Свобода" Іван Святченко у прямому ефірі 24 каналу.

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На запитання, що зараз відбуваєтся в центрі міста, Святченко відповів: "Зазвичай, у цей час в центрі Кишенева проходить святковий концерт, проте сьогодні тут тиша і пустота. Такого Дня незалежності у Молдові ще не було".

Тих людей, яких силоміць витягали з натовпу, нині відпустили. Проте вони збираються подавати заяви до прокуратури з вимогою розслідувати цю подію та хочуть відновити свої права,

– зазначив журналіст.

Наразі ситуація більш-менш врегулювалася, але ніхто не знає напевне, чи вийдуть люди знову на "Майдан".

"Насправді влада Молдови обігрує основну масу протестантів щодо європейської олігархічної коаліції. Ніякого зрозумілого плану дій наразі не озвучили. У неділю. 26 серпня, на мітингу прийняли резолюцію щодо виборів та справедливого розслідування у розкраданні мільярдів. Але що буде в подальшому не ясно", – додав Святченко.

Нагадаємо, 26 серпня тисячі людей вийшли на антиурядовий мітинг в центрі столиці Молдови. Проте вже під ранок 27 серпня правоохоронці жорстоко розігнали антиурядовий протест в центрі Кишинева.