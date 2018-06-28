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22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Лікування

Такого поняття не існує, — лікар розповів про поширений міф

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Лікар розповів про поширений міф
Лікар розповів про поширений міф / Фото з відкритих джерел

Офіційна медицина не визнає такого поняття як "шлаки". Ні у науковій, ні в медичній літературі такого терміна немає.

За словами лікаря-патологоанатома Валерія Пивоварчука, ні терміну "шлаки", ні діагнозу "накопичення шлаків" не існує, передає "Експрес". 

"Маючи 25-річний досвід роботи патологоанатомом і гістологом, скажу: я ніколи не бачив в організмі людини чогось такого, що можна було би назвати шлаками. Термін "шлаки" вперше прозвучав і набув популярності в період розвалу СРСР — тоді з'явилося багато псевдонаук і псевдонаукових тверджень", – зазначив лікар.

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Він додав, що в часи СРСР процес формування шлаків порівняли з появою іржі на механізмах чи накипу у пральних машинках. Так пояснювали речовини, які, мовляв, утворювалися в організмі в процесі життєдіяльності й засмічували його.

Людям це здалось логічним, тому слово прижилось. На цьому "цілителі" стали заробляти чималі гроші, продаючи ліки для очищення організму від шлаків. Найбільш поширеною стала версія, що шлаки накопичуються в кишківнику та печінці,
– пояснив Пивоварчук.

"Хворі" приймали курс таблеток для очищення печінки, робили промивання кишківника. Та ті, хто на тому наживався, замовчували той факт, що регулярне застосування проносних засобів може призвести до порушення роботи шлунково-кишкового тракту, нирок та інших внутрішніх органів.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 
Теги: Здоров'я Медицина Лікування
Джерело: 24 Канал
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