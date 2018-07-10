Такого потоку заробітчан не бачили навіть в 90-х, – жителі прикордонних з Польщею містечок

Трудова міграція українців до Польщі досягла великих масштабів. Щодня україно-польський кордон перетинають тисячі українців.

Значна частина з них – трудові мігранти. Жителі прикордонних містечок кажуть: таких потоків працівників не пам'ятають навіть в 1990-х. Про це повідомляє телеканал 1+1 у програмі "Сніданок з 1+1".

Як повідомляють журналісти, тільки за 2017 рік понад мільйона українців виїхали на заробітки до Польщі згідно з офіційною статистикою. За словами місцевих жителів прикордонних містечок, в день кордон перетинають близько двох десятків автобусів із заробітчанами.

"Щоб знайти роботу українцям в Польщі, навіть не доводиться вставати з-за комп'ютера. Збирачі ягід, пакувальники на заводи, різноробочі на будівництво, робота для студентів, чоловіків, жінок, спеціальні пропозиції для сімейних пар. Хто не довіряє Інтернету? Кращі пропозиції роботи обіцяють і менеджери в спеціально обладнаних офісах прямо на автовокзалах", – повідомляється в сюжеті.

Основна причина такої популярності українців в Польщі – разюча різниця в добробуті українців і поляків.

"Поляк за такі копійки не буде працювати", – кажуть в матеріалі журналістів українські заробітчани.

"Тому що спритні (українці – Ред.), і тому дешеві. Тому що, якщо поляку на будівництві потрібно платити, скажімо, 20 злотих на годину, то українець працює за 11, 12 злотих", – розповідають журналісти.

При цьому в матеріалі також вказується, що близько 70% українців працюють в Польщі нелегально.