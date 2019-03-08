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      Такому може позаздрити будь-хто на волі: Манафорт потрапив до в'язниці "класу люкс"

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      Пол Манафорт
      Пол Манафорт / Getty Images

      У мережі оприлюднили інформацію та фото в'язниці, в якій відбуватиме близько 4 років покарання колишній політтехнолог "Партії регіонів" і керівник виборчої кампанії Дональда Трампа – Пол Манафорт. Цей заклад взагалі є не схожим на в'язницю у загальному розумінні. Зокрема, тут ув'язнені мають змогу займатися спортом і навчанням, а також приймати гостей.

      Уночі проти 8 березня Федеральний суд у США оголосив вирок колишньому політтехнологу "Партії регіонів" і керівнику виборчої кампанії Дональда Трампа – Полу Манафорту. Відповідно до рішення суду, той проведе 47 місяців у в’язниці.

      За словами головуючого судді Елліса, вирок Манафорту не є пов'язаним із розслідуванням спеціального прокурора США Мюллера щодо російського втручання.

      До слова, наступного тижня, 13 березня, на Манафорта чекає вирок в іншій судовій справі – щодо змови та тиску на свідків. 1 квітня йому має виповнитися 70 років.

      Хто такий Пол Манафорт? Це американський юрист, лобіст і політичний консультант. Він був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Перебував під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

      У чому його підозрюють? Манафорту закидають шахрайство з банками та урядом, а також несплату податків на мільйони доларів доходів, отриманих від роботи політтехнологом з українськими політиками, передусім з оточення екс-президента Януковича.

      У США суд виніс вирок Манафорту: сюжет 24 каналу

      Як пише видання The Daily Mail, Манафорт відбуватиме покарання у Федеральному виправному інституті в Камберленді, що розміщується у штаті Меріленд. Цей заклад ще називають Club Fed. Зауважимо, що ресурс охарактеризував його "позбавленим стресу". Крім того, раніше вважали, що він є більше схожим на студмістечко, аніж на в’язницю.

      Манафорт, в'язниця, Club Fed, США
      Манафорт відбуватиме покарання у Федеральному виправному інституті в Камберленді

      Річ, у тім, що у цій в'язниці немає замків на дверях та огорожі з колючого дроту, водночас члени сім'ї ув'язнених можуть залишатися на ніч у спеціальних кімнатах. Також цей об'єкт із мінімумом охорони оточують густі ліси.

      Манафорт, в'язниця, Club Fed, США
      Заклад є більше схожим на студмістечко, аніж на в'язницю 

      Щодо умов перебування Манафорта, то він зможе надсилати та отримувати пошту, здійснювати телефонні дзвінки, бачитися з відвідувачами у вибраний час раз у тиждень, а також мати щоденний доступ до електронних листів.

      До послуг засуджених тут діють спортзал і поле для софтболу (різновид бейсболу – 24 канал) із біговою доріжкою. Мають вони доступ і до телевізорів, що показують спорт. Так звані в’язні ще можуть займатися навчанням, зокрема музичними, діловими та освітніми програмами.


      Ув'язнені можуть тут займатися фактично звичними для волі справами

      Одночасно у в'язниці утримується не більше ніж 500 засуджених, а іноді на кілька сотень менше. Коли вони вирішують займатися роботою у дворі, то можуть вільно виходити з приміщення.

      Манафорт, в'язниця, Club Fed, США
      У Club Fed і немає замків на дверях та огорожі з колючого дроту

      Тут є окремі кімнати з затишними двоспальними ліжками для членів сім'ї та друзів ув'язнених. Щовихідних у "Будинку Магдалини" залишаються 16 осіб. Ліжка є доступними у п'ятницю та суботу вночі, також для гостей передбачено харчування. Ліжка прикрашають барвисті ковдри, які зробили засуджені.

      Манафорт, в'язниця, Club Fed, США
      Ковдри для ліжок власноруч створили ув'язнені 

      Типовий день у Club Fed починається з підйому о 6 ранку. О 7:15 засуджені снідають. Опісля вони можуть працювати або навчатися до обіду опівдні, а потім можуть працювати, навчатися або тренуватися до переклички о 4 годині дня та вечері о 5-й. Після вечері ув'язнені мають "вільний час" для перегляду телевізора, надсилання пошти або розмов телефоном перед вечірньою перекличкою. Відбій стартує о 23:00.

      Манафорт, в'язниця, Club Fed, США
      День у в'язниці розпочинається о 6 ранку та завершується о 23-й 

      Як переконують фахівці, у цій в'язниці рідко трапляються конфлікти, оскільки ув'язнені розуміють, що їх можуть направити в місця відбування покарання з більш жорсткими умовами.


      Конфлікти у Club Fed – рідкість  

      У середині лютого суд округу Колумбія визнав, що Манафорт порушив умови угоди з прокурором. Відповідно до висновків, він цілеспрямовано робив оманливі заяви у трьох випадках з п'яти, які розглядають в рамках процесу. Раніше суд присяжних у Віргінії визнав Манафорта винним за 8 з 18 пунктами щодо шахрайства з податками, ще за десяти пунктах присяжним не вдалося досягти згоди. Щоправда, екс-радник Януковича пішов на угоду зі слідством в суді столичного округу Колумбія, визнавши себе винним за двома звинуваченнями – у змові  та спробі впливати на свідків у його справі. 

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини США В'язниця Новини політики Пол Манафорт
      Джерело: 24 Канал
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