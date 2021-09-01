Таксі Bolt підлетіло та перекинулося: зняли жорстку аварію в центрі Дніпра
Джерело:"Днепр Оперативный"
У центральному районі Дніпра 1 вересня сталася жорстка ДТП з таксі Bolt. Автівка після зіткнення підстрибнула та перекинулася.
Це сталося на вулиці Антоновича приблизно о 10 годині ранку. Відео цієї аварії згодом оприлюднили в місцевих телеграм-каналах.
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Наслідки аварії з таксі на Антоновича / Фото "Днепр оперативный"
Є кілька потерпілих
Внаслідок інциденту є потерпілі. Проте наразі про їх стан нічого невідомо. На записі, який оприлюднили, помітно, що таксі намагалося об'їхати затор. Воно, ймовірно, виїхало для цього на зустрічну смугу.
Однак у певний момент автомобіль зіткнувся з легковиком Toyota, який стояв у заторі. Як наслідок, передню частину авто на секунду підкинуло вгору. Після цього таксі перекинулося на бік.
В аварії потрощилося лобове скло та випустились подушки безпеки на передніх сидіннях таксі. Окрім цього, сильно пошкодився бампер і корпус.
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