Таксі Bolt підлетіло та перекинулося: зняли жорстку аварію в центрі Дніпра

У центральному районі Дніпра 1 вересня сталася жорстка ДТП з таксі Bolt. Автівка після зіткнення підстрибнула та перекинулася.

Це сталося на вулиці Антоновича приблизно о 10 годині ранку. Відео цієї аварії згодом оприлюднили в місцевих телеграм-каналах.

Теж у місті Провалилося під асфальт: у Дніпрі рятували авто таксі Uklon

Наслідки аварії з таксі на Антоновича / Фото "Днепр оперативный"

Є кілька потерпілих

Внаслідок інциденту є потерпілі. Проте наразі про їх стан нічого невідомо. На записі, який оприлюднили, помітно, що таксі намагалося об'їхати затор. Воно, ймовірно, виїхало для цього на зустрічну смугу.

Однак у певний момент автомобіль зіткнувся з легковиком Toyota, який стояв у заторі. Як наслідок, передню частину авто на секунду підкинуло вгору. Після цього таксі перекинулося на бік.

В аварії потрощилося лобове скло та випустились подушки безпеки на передніх сидіннях таксі. Окрім цього, сильно пошкодився бампер і корпус.

Момент перекидання таксі в Дніпрі: дивіться відео телеграму "Ху***й Днепр"

Інші аварії з таксі