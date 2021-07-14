Це сталося на Запорізькому шосе 14 липня. Аварію зафіксували комунальні камери відеоспостереження.

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Просто не помітив

  • Автомобіль Renault зупинився на світлофорі.
  • Водій, ймовірно, готувався повертати на вулицю Шинна.
  • У цей момент авто Hyundai спробувало виїхати перед Renault.
  • Однак водій іншого транспорту не помітив це й також почав їхати.
  • Як наслідок, автомобілі зіткнулися.
  • Тобто Hyundai практично "підрізав" весь потік автомобілів,
  • На місці аварії працювали правоохоронці.

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