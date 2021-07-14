Це сталося на Запорізькому шосе 14 липня. Аварію зафіксували комунальні камери відеоспостереження.
Актуально Позашляховик перекинуся та майже влетів у цистерну в Одесі: відео
Просто не помітив
- Автомобіль Renault зупинився на світлофорі.
- Водій, ймовірно, готувався повертати на вулицю Шинна.
- У цей момент авто Hyundai спробувало виїхати перед Renault.
- Однак водій іншого транспорту не помітив це й також почав їхати.
- Як наслідок, автомобілі зіткнулися.
- Тобто Hyundai практично "підрізав" весь потік автомобілів,
- На місці аварії працювали правоохоронці.
Момент зіткнення 2 легковиків у Дніпрі: відео "Дніпро оперативне"