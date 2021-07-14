Таксі Bolt зіткнулося з легковиком у Дніпрі: підрізали потік авто – відео аварії
14 липня 2021 , 14:56Читать новость на русском
Джерело:"Дніпро оперативне"
У Дніпрі на перехресті зіткнулися 2 автомобілі. Це сталося, коли таксі Bolt почало різко повертати. Вони в цей момент були на перехресті перед десятками інших авто.
Це сталося на Запорізькому шосе 14 липня. Аварію зафіксували комунальні камери відеоспостереження.
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Просто не помітив
- Автомобіль Renault зупинився на світлофорі.
- Водій, ймовірно, готувався повертати на вулицю Шинна.
- У цей момент авто Hyundai спробувало виїхати перед Renault.
- Однак водій іншого транспорту не помітив це й також почав їхати.
- Як наслідок, автомобілі зіткнулися.
- Тобто Hyundai практично "підрізав" весь потік автомобілів,
- На місці аварії працювали правоохоронці.
Момент зіткнення 2 легковиків у Дніпрі: відео "Дніпро оперативне"Зверніть увагу! На трасі Харків – Красноград – Прищепино 11 липня трапилася карколомна аварія. Легковик Audi вирішив обігнати фуру з правої сторони. Як наслідок, вони зіткнулися та вантажівка перевернулася. На дорогу висипалися тонни зерна.