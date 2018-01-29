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Таксі 5: з’явився перший трейлер

19:30, сьогодні 372 Читать новость на русском
Таксі 5: перший трейлер
Таксі 5: перший трейлер / cineday.orange.fr

В мережі показали перший трейлер п'ятої частини фільму "Таксі". Світова прем'єра стрічки запланована на 11 квітня 2018 року.

Відео опублікували на каналі французької студії EuropaCorp в YouTube.

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Дивіться трейлер "Таксі 5":

Режисером нової частини став Франк Гастамбід, він виконав і головну роль.

А от головні герої перших чотирьох фільмів таксист Даніель (Самі Насері) і поліцейський Емільен (Фредерік Діфенталь) в новій частині не з'являться.

Продюсер фільму - Люк Бессон, а сценарій написали Франк Гастамбід і Стефан Казанджян.

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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