Таксі 5: з’явився перший трейлер
19:30, сьогодні 372 Читать новость на русском
В мережі показали перший трейлер п'ятої частини фільму "Таксі". Світова прем'єра стрічки запланована на 11 квітня 2018 року.
Відео опублікували на каналі французької студії EuropaCorp в YouTube.
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Дивіться трейлер "Таксі 5":
Режисером нової частини став Франк Гастамбід, він виконав і головну роль.
А от головні герої перших чотирьох фільмів таксист Даніель (Самі Насері) і поліцейський Емільен (Фредерік Діфенталь) в новій частині не з'являться.
Продюсер фільму - Люк Бессон, а сценарій написали Франк Гастамбід і Стефан Казанджян.
Джерело: 24 Канал
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