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      Таксі Uklon потрапило у моторошну ДТП, загинула пасажирка: фото, відео

      1720 Читать новость на русском
      ДТП за участі таксі Uklon
      ДТП за участі таксі Uklon / Інформатор

      Неподалік в'їзду у Гостомель, що на Київщині, сталася жахлива аварія за участю автомобіля сервісу таксі Uklon. В результаті одна людина загинула.

      За інформацією dtp.kiev.ua, таксі служби Uklon влетіло у стовп неподалік в'їзду у Гостомель. Пасажирка таксі, яка сиділа на задньому сидінні, загинула на місці. Водія та ще одного пасажира госпіталізували.

      До слова: Жахлива ДТП на Львівщині, загинув 6-річний хлопчик: фото, відео

      Спершу кермувальник таксі виїхав на узбіччя, втратив контроль над транспортом, внаслідок чого вилетів на зустрічну смугу. Далі машину понесло в кювет.

      На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Наразі обставини ДТП встановлюються.

      дтп київ уклон
      Пасажирка загинула на місці / Фото "Інформатор"

      дтп уклон
      ДТП на Київщині / Фото "Інформатор"

      Відомо, що таксист вже неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за водіння напідпитку.

      дтп уклон
      Авто вилетіло в кювет / Фото "Інформатор"

      Відео моменту ДТП за участі таксі Uklon:

       

       

       

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      Теги: Новини України Жертви Новини Києва Аварії та ДТП Транспорт
      Джерело: 24 канал
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