Таксі Uklon потрапило у моторошну ДТП, загинула пасажирка: фото, відео

Неподалік в'їзду у Гостомель, що на Київщині, сталася жахлива аварія за участю автомобіля сервісу таксі Uklon. В результаті одна людина загинула.

За інформацією dtp.kiev.ua, таксі служби Uklon влетіло у стовп неподалік в'їзду у Гостомель. Пасажирка таксі, яка сиділа на задньому сидінні, загинула на місці. Водія та ще одного пасажира госпіталізували.

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Спершу кермувальник таксі виїхав на узбіччя, втратив контроль над транспортом, внаслідок чого вилетів на зустрічну смугу. Далі машину понесло в кювет.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Наразі обставини ДТП встановлюються.



Пасажирка загинула на місці / Фото "Інформатор"



ДТП на Київщині / Фото "Інформатор"

Відомо, що таксист вже неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за водіння напідпитку.



Авто вилетіло в кювет / Фото "Інформатор"

Відео моменту ДТП за участі таксі Uklon: