Назвав "споконвіку російським" містом: таксист у Харкові облаяв пасажирку через українську мову

У Харкові дівчина, яка їхала у таксі, розмовляла українською і зізналася, що російську знає погано. На це таксист почав обзивати її "бандерівкою" і сказав, що у Харкові людей змушують говорити українською.

Неприємний інцидент із таксистом Дарія Конох описала на своїй сторінці у фейсбуці. Зазначає: усе почалося з того, що розмовляла телефоном по-українськи.

До теми Попри нові мовні норми: українські телеканали зухвало порушують закон

"Харків – споконвіку російський"

Як розповідає пасажирка, на дивні питання таксиста про мову відповіла, що українська – це її рідна, а російську вона знає погано. Далі водій вирішив облаяти дівчину, принижуючи радянськими і імперськими кліше.

Наступні 20 хвилин поїздки я слухала, що я бандерівка, щоб я їхала до Бандерштату (пожартувала, що якраз їду 8 числа на фест в Луцьку "Бандерштат" і що його теж запрошую). Вислухала стільки хейту з приводу української,

– розповіла Дарія.

До того ж чоловік сказав, що Харків є "исконно русский город", а українську тут нав'язують і змушують нею говорити.

Дівчина звернулася зі скаргою у службу таксі Uklon, з якої був цей водій. Відтак їй сказали, що проведуть із чоловіком бесіду.

Нещодавні мовні скандали