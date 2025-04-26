Дівчині вдалося втекти від нападника. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тернопільську областу прокуратуру.

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Таксист намагався зґвалтувати неповнолітню пасажирку у Тернополі

Щоб дістатися додому дівчина замовила таксі через застосунок "Uklon". Авто прибуло в район Нового Світу.

Водій довіз пасажирку до місця призначення, але замість того, щоб випустити, заблокував двері та поліз до неї цілуватися та торкатися. Дівчина заклякла від страху та не знала, що робити.

Тоді їй зателефонувала мама, щоб дізнатися, коли вона буде вдома, чому затримується. Після цього вона змогла вийти з машини.

Дівчина одразу розповіла про домагання матері та сестрі, вони звернулися до поліції. Водія таксі затримали за кілька годин.

У суді чоловік частково визнав провину. Виносячи вирок, суд врахував, що той має на утриманні неповнолітню дитину і не мав судимостей раніше.

Йому призначили покарання – 5 рокві позбавлення волі. Однак поки вирок не набув чинності, чоловік може подати апеляцію.