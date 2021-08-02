На фото з місця видно, що рідина потрапила потерпілому в очі. Автор допису зазначив, що потерпілий практично перетворився в Шрека, тобто повністю позеленів.

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Чоловік, якого водій таксі облив зеленкою / Фото Євгенія Крохмаля

Скривився та тримався за очі

Повідомляють, що облив зеленкою чоловіка водій служби таксі 881. Це трапилося приблизно о 22:30.

Чому водій саме так вирішив покарати ймовірного правопорушника – невідомо. На фото потерпілий сильно скривлений і тримається за очі. Слід зазначити, що на жодній із 3 світлин він їх не розплющує.

Чи можуть за таке покарати? В Україні існує закон про самоправство. Він передбачає різні варіанти покарання: штраф до 850 гривень, 2 роки виправних робіт або навіть до 3 місяців арешту.



Тому, якщо ви помітили правопорушення чи стали його жертвою, не варто намагатися покарати "винних". Слід лише зателефонувати правоохоронцям, щоб це зробили в установленому законом порядку.



Потерпілий після обливання зеленкою в Кам'янському / Фото Євгенія Крохмаля

Зверніть увагу! У Києві водій служби таксі Bolt 4 липня викинув пасажирку з машини та почав бити. Це трапилося через те, що потерпіла зробила зауваження водію. Згодом на це відреагували в компанії та заблокували акаунт водія.