В Одесі таксист Uklon погрожував пістолетом іншому водію: відео

У Приморському районі Одеси 4 серпня у водія служби таксі Uklon виник конфлікт із водієм автомобіля Pugeot. Під час нього таксист спершу бив опонента, а потім взагалі погрожував пістолетом.

Інцидент трапився на спуску до 10 станції Великого фонтану. Про це повідомили очевидці, які також оприлюднили відео з місця.

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Спершу пробував бити

На записі видно, що таксист стоїть біля транспорту й кричить на водія. Це триває приблизно хвилину. Потім грубіян відійшов на кілька секунд. Однак повернувся, пропхав руку у відчинений автомобіль та, ймовірно, вдарив опонента.

Коли водій Pugeot відкрив двері та вийшов, таксист пішов до свого авто. Звідти він повернувся з пістолетом, який направив на потерпілого.

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Чому трапився цей конфлікт – невідомо. Журналісти 24 каналу намагалися зв'язатися з поліцією, щоб дізнатися чи зверталися до правоохоронців щодо цього інциденту. Проте, на жаль, у відділі комунікації поліції Одещини не беруть слухавку.