Таксист грабував і викидав посеред дороги пасажирів

Іноземець працював таксистом і спеціально шукав п’яних киян. Таксист грабував і викидав посеред дороги людей напідпитку.

Київські правоохоронці затримали 36-річного таксиста, який таксував вулицями нічного міста на своєму Opel і спеціально шукав людей напідпитку.

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За даними поліції, іноземець ніколи не довозив жертв до вказаної адреси, а просто грабував і викидав посеред дороги. Останній злочин стався на вулиці Братській, він забрав у чоловіка мобільний і виставив посеред вулиці.



Таксист грабував своїх пасажирів / Фото: Нацполіція

Під час обшуків у квартирі грабіжника, а також у його машині, правоохоронці знайшли двадцять телефонів, гаманці, сумки, навушники, годинники, прикраси та інші цінні речі жертв.

Таксист на Opel грабував пасажирів і викидав посеред вулиці / Фото: "Київ Оперативний"

Таксист мав спільника, який займався розблокуванням телефонів, щоб отримати доступ до інтернет-банкінгу. Він списував гроші з карток потерпілих і оформляв кредити онлайн.

Суд обрав міру запобіжного заходу – нічний домашній арешт. Тому кияни зможуть побачити псевдотаксиста на вулицях міста вдень.