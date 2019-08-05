Таксист прикував ланцюгом пасажира, який заборгував йому 7 000 гривень

У Києво-Святошинському районі таксист прикував чоловіка ланцюгом через заборгованість, яка виникла після поїздки. Пасажир провів у неволі 7 годин.

Інцидент трапився у селі Софіївська Борщагівка, про це повідомляє прес-служба національної поліції у Київській області.

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У Києві чоловік зробив замовлення в таксі, з проханням завезти його в місто Суми. Не доїхавши до пункту призначення, таксист попросив розрахуватися за поїздку. Проте пасажир повідомив, що на його рахунку немає грошей. Водій пішов йому на зустріч та відвіз до найближчого відділення банку. Проте з’ясувалося, що чоловік і без того має борг у банку, тому ніяких грошей отримати не вдалось.

Дізнавшись про це, було вирішено повернутись до Києва. Проте у столиці також не вдалося знайти людину, яка змогла б оплатити послугу в таксі.

Натомість, пасажир заборгував за поїздку 7 000 гривень. Не довго думаючи, таксист відвіз чоловіка до власного гаража в рідному селі, після чого зв’язав йому ногу ланцюгом та зачинив.



Таксист зачинив у підвалі пасажира через борг

У підвалі чоловік знайшов інструменти, завдяки яким зміг звільнити себе після 7 годин у неволі.



Таксист посадив на ланцюг пасажира-боржника



Проти чоловіка відкрито справу через незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Горе-таксисту загрожує до п'яти років позбавлення волі.