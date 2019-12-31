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      Таксист, який гвалтував жінок у Києві, отримав вирок суду: 8 років у в'язниці

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      Таксиста-ґвалтівника засудили на 8 років / Ілюстративне фото (pixabay)

      Таксиста-ґвалтівника, який познущався з двох жінок та пограбував їх, засудили до 8 років позбавлення волі.

      Обвинувальний вирок 29-річному чоловіку за сексуальне насильство щодо двох жінок, а також за грабежі й крадіжки – 8 років позбавлення волі. Про це розповіла пресслужба прокуратури Києва.

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      Що відомо про злочини таксиста-ґвалтівника

      Таксист
      Затриманий таксист-ґвалтівник / Фото НПУ

      Дівчина сіла у таксі в районі Академмістечка (не за викликом – піймала на вулиці). Та водій поїхав не за вказаною адресою, а до лісосмуги, і там зґвалтував пасажирку. А потім змусив її переказати 4,5 тисячі гривень на свій рахунок, відібрав мобільний телефон та втік.

      • Днем раніше цей же таксист зґвалтував 30-річну жінку та пограбував її на 5 тисяч гривень.
      • Згодом слідство встановило, що цей же чоловік із квітня по червень 2019 року здійснив декілька крадіжок у хостелі та магазині на понад 16 тисяч гривень.

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      30 грудня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Згвалтування Кримінальні новини Поліція Київська прокуратура
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