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Таксист знайшов неанонсований смартфон Google Pixel 3 XL у себе в авто

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Google Pixel 3 XL
Google Pixel 3 XL / NDTV Gadgets

У США водій сервісу Lyft після виконання одного із замовлень виявив на задньому сидінні свого авто смартфон Google Pixel 3 XL. Відзначимо, що "корпорація добра" офіційно ще не представила смартфон, а презентацію запланували лише на 9 жовтня.

Про це повідомляє PhoneArena.

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Спочатку водій був переконаний, що це його власний телефон – Pixel 2 XL, проте напис на задній кришці дещо здивував чоловіка. Водій під ніком Anonymous Alligator зауважив, що одразу повернув пристрій його власнику.

Повідомляється, що на смартфоні є прозора захисна кришка, проте ґаджет, безумовно, нагадує пристрій Pixel 3 XL, який раніше помітили на шпигунських фото. Серед характерних деталей: сканер відбитків пальців ззаду і одинарна основна камера.

Google Pixel 3 XL
Ймовірний дизайн смартфону Google Pixel 3 XL

Окрім того, Google Pixel 3 XL, за попередньою інформацією, отримає процесор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативної пам'яті, Android 9 Pie "з коробки". Новинку обладнають дисплеєм з діагоналлю 6,2 дюйма або більше, а менший Pixel 3 отримає екран на 5,5 дюймів.

Нові смартфони Google Pixel 3 та Pixel 3 XL презентують 9 жовтня і за інформацією інсайдерів на полиці магазинів вони потраплять з цінником 649 доларів (близько 17 180 гривень) та 749 доларів (близько 19 830 гривень) відповідно.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Техно Новини США Google Ціни
Джерело: 24 Канал
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