Талановита Злата Огневич вразила акробатичним трюком: фото

Українська співачка Злата Огневич вирушила у світове турне. В розкішному Торонто зірка посеред вулиці продемонструвала свої акробатичні вміння.

Популярна співачка Злата Огневич стала запрошеною гостею на конкурсі краси "Miss Ukrainian Canada 2018". Зірка представила свої запальні хіти та ліричні пісні. Українська діаспора в Канаді зустріла оваціями талановиту артистку.

Читайте також: Лілія Ребрик вперше поїхала на відпочинок з новонародженою донькою: фотофакт

Допис, поширений Barre & Meditation Studio (@barirabarre) 18 Лип 2018 р. о 7:09 PDT



Злата Огневич на виступі в Торонто

Попри насичений день Злата Огневич знайшла час для прогулянки канадським містом. У Торонто зірка разом зі своєю командою взяла участь в екскурсії окенаріумом, а також відвідала славнозвісний Ніагарський водоспад.



Злата Огневич біля Ніагарського водоспаду

Читайте також: Регіна Тодоренко зізналась, що купує під час кожної поїздки за кордон

Не оминула увагою чарівна Злата і оригінальний будинок, який, за задумом архітектора, виглядає перевернутим та похиленим. Підкреслити особливість будівлі співачка вирішила акробатичним трюком – вона з легкістю стала на голову, здивуваши місцевих жителів.



Акробатичний трюк Злати Огневич