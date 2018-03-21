Талановитий фотограф показав Бангкок з незвичного ракурсу: яскраві знімки
Німецький фотограф та дизайнер Роберт Гетцфрід зробив оригінальну фотосесію в столиці Таїланду, висвітливши будні місцевих жителів з висоти пташиного польоту. Незвичний ракурс додав загадковість знімкам та прославив митця.
Свої роботи фотограф публікує на Instagram-сторінці.
На відпочинку в Таїланді чоловік вирішив втілити свою ідею – показати місто з нетипового ракурсу. Для цього Роберт Гетцфрід обрав саме столицю сонячної країни – Бангкок.
Читайте також: Американка створює казкові фотографії за допомогою смартфона: дивовижні знімки
Чоловік знімав звичайних людей, які ходили містом, вирішуючи свої справи. Так, буденні ситуації показали неймовірний колорит. Зйомку фотограф проводив за допомогою дрона.
"У певному сенсі, ці люди – це не що інше, як графічні елементи, які порушують структуру землі. Якщо якась людина щаслива, сумна чи з іншим настроєм – це не показують зображення. У мене є історія на кожну окрему картинку. Це, як правило, пов'язано зі звуками, які я чув, запахами, які відчував, і речами навколо, поки я робив цей кадр", – розповів Роберт Гетцфрід.