Талановитий фотограф показав Бангкок з незвичного ракурсу: яскраві знімки

Німецький фотограф та дизайнер Роберт Гетцфрід зробив оригінальну фотосесію в столиці Таїланду, висвітливши будні місцевих жителів з висоти пташиного польоту. Незвичний ракурс додав загадковість знімкам та прославив митця.

Свої роботи фотограф публікує на Instagram-сторінці.

На відпочинку в Таїланді чоловік вирішив втілити свою ідею – показати місто з нетипового ракурсу. Для цього Роберт Гетцфрід обрав саме столицю сонячної країни – Бангкок.

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Чоловік знімав звичайних людей, які ходили містом, вирішуючи свої справи. Так, буденні ситуації показали неймовірний колорит. Зйомку фотограф проводив за допомогою дрона.

"У певному сенсі, ці люди – це не що інше, як графічні елементи, які порушують структуру землі. Якщо якась людина щаслива, сумна чи з іншим настроєм – це не показують зображення. У мене є історія на кожну окрему картинку. Це, як правило, пов'язано зі звуками, які я чув, запахами, які відчував, і речами навколо, поки я робив цей кадр", – розповів Роберт Гетцфрід.

Допис, поширений Robert Götzfried (@robertgoetzfried) 16 Бер 2018 р. о 2:44 PDT

Допис, поширений Robert Götzfried (@robertgoetzfried) 6 Бер 2018 р. о 12:29 PST

Допис, поширений Robert Götzfried (@robertgoetzfried) 2 Бер 2018 р. о 12:31 PST

Допис, поширений Robert Götzfried (@robertgoetzfried) 20 Лют 2018 р. о 2:50 PST

Допис, поширений Robert Götzfried (@robertgoetzfried) 16 Лют 2018 р. о 1:36 PST

Допис, поширений Robert Götzfried (@robertgoetzfried) 15 Лют 2018 р. о 5:23 PST

Допис, поширений Robert Götzfried (@robertgoetzfried) 11 Лют 2018 р. о 9:28 PST

Допис, поширений Robert Götzfried (@robertgoetzfried) 1 Лют 2018 р. о 8:15 PST