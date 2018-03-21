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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Талановитий фотограф показав Бангкок з незвичного ракурсу: яскраві знімки

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Бангкок з висоти пташиного польоту
Бангкок з висоти пташиного польоту / Фото з вільних джерел

Німецький фотограф та дизайнер Роберт Гетцфрід зробив оригінальну фотосесію в столиці Таїланду, висвітливши будні місцевих жителів з висоти пташиного польоту. Незвичний ракурс додав загадковість знімкам та прославив митця.

Свої роботи фотограф публікує на Instagram-сторінці.

На відпочинку в Таїланді чоловік вирішив втілити свою ідею – показати місто з нетипового ракурсу. Для цього Роберт Гетцфрід обрав саме столицю сонячної країни – Бангкок.

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Чоловік знімав звичайних людей, які ходили містом, вирішуючи свої справи. Так, буденні ситуації показали неймовірний колорит. Зйомку фотограф проводив за допомогою дрона.

"У певному сенсі, ці люди – це не що інше, як графічні елементи, які порушують структуру землі. Якщо якась людина щаслива, сумна чи з іншим настроєм – це не показують зображення. У мене є історія на кожну окрему картинку. Це, як правило, пов'язано зі звуками, які я чув, запахами, які відчував, і речами навколо, поки я робив цей кадр", – розповів Роберт Гетцфрід.

Теги: LifeStyle Мистецтво Таїланд
Джерело: 24 Канал
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