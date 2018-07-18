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Талановитий художник створив незвичну серію фото Єгипту

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Всі звикли бачити країни та найкрасивіші місця світу з типового ракурсу, адже саме такими знімками рясніє мережа. Однак художник Мохаммед Салах вирішив незвично показати красу Єгипту.

Розкішні будівлі, захоплива природа та колоритні жителі – на це, в першу чергу, звертають уваги туристи, які вперше потрапляють до незнайомої їм країни. Щоб привабити відпочивальників до Єгипту, тамтешній художник Мохаммед Салах зробив серію креативних фото, в яких незвично показав красу держави. 

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Митець обрав для світлин намальовані картинки на звичайному білому папері. Мохаммед Салах намалював дівчат у стильному вбранні. Єгиптянин навмисно не додавав кольорів до одягу красунь, щоб краса природи зробила це за нього. Для цього чоловік акуратно вистриг отвори на місці вбрання намальованих модниць та стильно підібрав місцевість для знімків. Результати фотосесії вже підкорили мережу. 

Теги: LifeStyle Подорожі Єгипет Мистецтво Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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