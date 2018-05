Талановитій Кайлі Міноуг – 50: топ-5 найвідоміших пісень співачки

Популярна співачка з Австралії Кайлі Міноуг підкорила весь світ своїм ніжним голосом та нетиповою манерою виконання пісень. Сьогодні, 28 травня, зірці виповнюється 50 років. В ювілейну дату 24 канал вирішив зробити підбірку найвідоміших пісень артистки.

Свій день народження Кайлі Міноуг вирішила відзначити скромно у колі найближчих друзів. Для святкового обіду артистка обрала затишний ресторан у Лондоні. Кайлі Міноуг засвітила сукню незвичного крою, яка дуже личила їй.

Кайлі Міноуг перед святкуванням дня народження

І так, починається нове десятиліття. Я наскільки вдячна за те, що зустріла це свято,

– зворушливо написала Кайлі Міноуг.

Та навіть в свій день народження артистка не припиняє працювати. Зірка напередодні ювілею представила новий кліп на пісню "Golden", який символічно увійшов до списку кращих робіт Кайлі Міноуг.

Дивіться кліп Кайлі Міноуг на пісню "Golden" (відео):

З-поміж численного доробку співачки Кайлі Міноуг пісня "Can't Get You Out Of My Head" займає чільне місце. Трек увійшов до 8 студійного альбому зірки та розійшовся тиражем в 4 мільйони. Упродовж місяця пісня лунала на всіх радіостанціях та займала перший щабель у світових рейтингах.

Дивіться відео кліпу Кайлі Міноуг на пісню "Can't Get You Out Of My Head":

До п'ятірки кращих пісень талановитої Кайлі Міноуг неможливо не включити трек з назвою "In Your Eyes", адже саме з цією піснею часто асоціюється ім'я артистки. До написання відомої пісні долучилась і сама співачка.

Дивіться відео кліпу Кайлі Міноуг на пісню "In Your Eyes":

Одна із найбільш мотивуючих пісень в творчому доробку Кайлі Міноуг – "Get Outta My Way". Запальний трек настільки сподобався прихильникам співачки, що відео отримало понад 19 мільйонів переглядів на YouTube.

Дивіться відео кліпу Кайлі Міноуг на пісню "Get Outta My Way":

Кайлі Міноуг здебільшого постає перед прихильниками в елегантних вбраннях, однак у її творчості також є місце і для звабливості. Так, зірка приголомшила всіх випуском кліпу на пісню "All the Lovers", що в перекладі означає "Всі – коханці". На таку пікантну тему режисер Джозеф Кан зняв відповідне відео, яке поєднало сексуальність, веселощі, любов та пристрасть.

Дивіться відео кліпу Кайлі Міноуг "All the Lovers":