Талановитий гонщик загинув внаслідок наїзду авто під керуванням жінки у Харкові (18+)

Увечері 6 липня на проспекті Незалежності у Шевченківському районі Харкова сталася смертельна ДТП – 58-річна водійка позашляховика Toyota здійснила наїзд на 19-річного хлопця на велосипеді. У підсумку той, не приходячи до тями, помер у лікарні.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

Читайте також: Молода рекордсменка світу загинула у жахливій ДТП у Росії: винуватець – 17-річний без прав

"За попередніми даними, 58-річна водійка автомобіля Toyota здійснила наїзд на хлопця, який пересувався на велосипеді. У тяжкому та непритомному стані його було доправлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги. Не приходячи до тями, 19-річний харків’янин помер", – зазначають правоохоронці.

Додамо, що інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Як пише на своїй сторінці у Facebook активіст Антон Сосницький, у вищезазначеній ДТП загинув Андрій Безсонов.

За його словами наїзд здійснила Ольга Котова, що народилася 12 липня 1960 року, а керувала вона Toyota Prado сірого кольору із номерним знаком АХ5997ВК.

Єдиний допис у мережі Facebook, яку опублікував свідок цієї події, було видалено з незрозумілих причин.

Також він оприлюднив фото з місця аварії. На кадрах видно, що поряд із жінкою на пасажирському сидінні перебуває неповнолітній хлопець.

Користувачі у соцмережах своєю чергою переконують, що ДТП сталася біля в’їзду до обласної лікарні: позашляховик збив і переїхав велосипедиста, а потім вилетів на бордюр, однак машину "зупинило" дерево.

Читайте також: КАМАЗ збив трьох велосипедистів у Херсоні: спортсменка з інвалідністю загинула на місці

До слова, на офіційному сайті Федерації мотоциклетного спорту України підтвердили смерть Безсонова, щоправда його тут називають "перспективним спортсменом, мотогонщиком і тренером з мотокросу". Також у мережі можна знайти фото, на яких загиблий позує поруч із мотоциклом.



Андрій Безсонов був мотогонщиком і тренером з мотокросу

"У п'ятницю, 6 липня 2018 року, внаслідок нещасного випадку трагічно загинув молодий перспективний спортсмен, мотогонщик, тренер з мотокросу Андрій Безсонов. Федерація мотоспорту України висловлює свої щирі співчуття рідним і близьким!" – зазначає прес-служба організації.

Нагадаємо, в середині травня під час змагань у Італії в жахливу ДТП потрапив 19-річний мотогонщик з Одеси Микола Калінін, внаслідок чого спортсмен зазнав суттєвих травм, однак залишився живим.