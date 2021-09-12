"Талібан" обмежує права жінок, Марш за тварин у 30 містах України – відео тижня
Джерело:24 канал
Терористи "Талібану" продовжують обмежувати права людей. Відтепер в Афганістані жінки не зможуть займатись певними видами спорту. Аж у 30 містах 5 вересня українці вийшли на Марш за тварин. Вони висунули вимоги до президента.
Найпопулярніші та найцікавіші за тиждень сюжети – до вашої уваги.
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Таліби збільшують заборони
У Кабулі жінки вийшли на масові протести, аби захистити свої права, однак їх розігнали сльозогінним газом. Попри те, що таліби начебто обіцяли не обмежувати їхні права й навіть дозволили працювати та навчатись, у країні зростає рівень насильства.
Жінки в Афганістані опинились у небезпеці через "Талібан": дивіться відео
Українці прагнуть захистити тварин
У столиці України та ще 29 містах, а також в Антарктиді, 5 вересня одночасно провели Марш за тварин. Ініціатори заходу висунули свої вимоги владі. Вони прагнуть привернути увагу громадськості до гострої потреби захисту тварин від жорстокості.
Марш за тварин провели у великих містах України: дивіться відео
У Львові зник кіт Садового
Мер Львова Андрій Садовий повідомив 7 вересня про зникнення кота Левчика, який мешкає просто у приймальні очільника міста. До пошуку долучились містяни, тож тваринку вдалось відшукати. Кіт у мерії з'явився ще у вересні 2020 року.
З мерії Львова 7 вересня зник кіт Левчик: дивіться відео
Старт передвиборчої кампанії у Харкові
У Харкові 11 вересня офіційно розпочалась боротьба за крісло мера. На думку фахівців, головними претендентами є Михайло Добкін та Ігор Терехов. Водночас можливість кандидатури Арсена Авакова наразі не передбачають.
У Харкові офіційно стартувала передвиборча кампанія: дивіться відео
Робота після зустрічі Зеленського з Байденом
Відразу після зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні, розпочалась активна робота над виконанням попередніх домовленостей. Зокрема мовиться про формування зони вільної торгівлі між США та Україною.
Україна та США готують документи для створення зони вільної торгівлі: дивіться відео