"Талібан" обмежує права жінок, Марш за тварин у 30 містах України – відео тижня

Терористи "Талібану" продовжують обмежувати права людей. Відтепер в Афганістані жінки не зможуть займатись певними видами спорту. Аж у 30 містах 5 вересня українці вийшли на Марш за тварин. Вони висунули вимоги до президента.

Найпопулярніші та найцікавіші за тиждень сюжети – до вашої уваги.

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Таліби збільшують заборони

У Кабулі жінки вийшли на масові протести, аби захистити свої права, однак їх розігнали сльозогінним газом. Попри те, що таліби начебто обіцяли не обмежувати їхні права й навіть дозволили працювати та навчатись, у країні зростає рівень насильства.

Жінки в Афганістані опинились у небезпеці через "Талібан": дивіться відео

Українці прагнуть захистити тварин

У столиці України та ще 29 містах, а також в Антарктиді, 5 вересня одночасно провели Марш за тварин. Ініціатори заходу висунули свої вимоги владі. Вони прагнуть привернути увагу громадськості до гострої потреби захисту тварин від жорстокості.

Марш за тварин провели у великих містах України: дивіться відео

У Львові зник кіт Садового

Мер Львова Андрій Садовий повідомив 7 вересня про зникнення кота Левчика, який мешкає просто у приймальні очільника міста. До пошуку долучились містяни, тож тваринку вдалось відшукати. Кіт у мерії з'явився ще у вересні 2020 року.

З мерії Львова 7 вересня зник кіт Левчик: дивіться відео

Старт передвиборчої кампанії у Харкові

У Харкові 11 вересня офіційно розпочалась боротьба за крісло мера. На думку фахівців, головними претендентами є Михайло Добкін та Ігор Терехов. Водночас можливість кандидатури Арсена Авакова наразі не передбачають.

У Харкові офіційно стартувала передвиборча кампанія: дивіться відео

Робота після зустрічі Зеленського з Байденом

Відразу після зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні, розпочалась активна робота над виконанням попередніх домовленостей. Зокрема мовиться про формування зони вільної торгівлі між США та Україною.

Україна та США готують документи для створення зони вільної торгівлі: дивіться відео