Таліби влаштували "святкову" стрілянину: відомо про загиблих та поранених

В Кабулі, столиці Афганістану, в ніч на суботу, 4 вересня, таліби влаштували стрілянину. Так вони святкували "перемогу" над непідконтрольною провінцією Панджшер.

За попередніми даними, є загиблі і багато поранених. Про це мовиться на одному із телеканалів.

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Детальніше про "святкову стрілянину"

За даними TOLOnews, після того, як бойовики "Талібану" нібито захопили провінцію Панджшер – останню, яка чинила їм супротив, вони вирішили це відсвяткувати в столиці країни Кабулі.

Таліби почали гатити зі стрілецької зброї, кулеметів та інших видів озброєння в повітря. Відтак від хаотичної стрільби постраждали люди в різних районах міста. За даними Hama press, також відомо про жертви в інших регіонах.

Таліби спростовують інформацію

За словами журналістів, важко назвати точну кількість поранених. Але точно є поранені та загиблі. Представники "Талібану" інформацію щодо жертв наразі спростовують.

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Представник талібів закликав не стріляти

Представник талібів Забіхулла Муджахід у твітері закликав бойовиків не стріляти в Кабулі. За його словами, це може спричинити шкоду за місцевим жителям.

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Захоплення провінції талібами

Таліби заявили про нібито захоплення останнього непідконтрольного регіону Афганістану – Панджшеру.

Водночас місцеві жителі спростовують цю інформацію. За їхніми словами, вони захищають свою землю.

До наступу на провінцію приєдналась "Аль-Каїда".

Текст повідомлення TOLOnews:

За інформацією державної лікарні Кабула, вона прийняла 3 пацієнтів, лікувала 7 амбулаторних хворих і отримала 2 осіб мертвими після 21:00 у п'ятницю.

Усі зазнали кульових поранень, кажуть співробітники. Ймовірна причина – стрілянина в повітрі ввечері у п'ятницю.