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      "Там бояться, що ми можемо щось сказати": у Росії відзначились заявою щодо повернення у ПАРЄ

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      У Росії прокоментували можливе повернення до ПАРЄ
      У Росії прокоментували можливе повернення до ПАРЄ / Фото з відкритих джерел

      Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що у нинішній ситуації Росія не бачить сенсу у поверненні до Парламентської асамблеї Ради Європи. У РФ переконані, що ПАРЄ боїться їхньої позиції.

      Про це пише видання "Парламентская газета".

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      Політик вважає, що передумовою для повернення Росії у ПАРЄ є повне відновлення прав їхньої делегації.

      У ПАРЄ зараз кажуть: ми можемо повернути вам право голосу, але в усіченому вигляді. Про яку довіру тут може йти мова? Сьогодні рішення в Асамблеї приймаються більшістю голосів від числа тих, хто присутній в залі,
      – заявив Володін.

      Російський політик стверджує, що асамблея повинна забезпечувати можливість заявляти позицію кожній країні.

      "А сьогодні там більше бояться, що ми взагалі щось можемо сказати", – заявив він.

      Володін також зазначив, що така ситуація "не залишає можливостей для подачі заявки на участь у роботі ПАРЄ".

      Якщо регламент Асамблеї не будуть змінений, то нам немає сенсу брати участь в цій структурі і перераховувати на її потреби великі кошти в якості внесків,
      – сказав полтик.

      Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала вирішення цього питання на наступний рік. Це означає, що Росія не поновить своєї участі в організації до кінця 2018 року. Окрім того, Генеральний секретар організації Торбйорн Ягланд заявив, що Росію можуть виключити із Ради Європи через несплату внесків.

      24 квітня ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія. Таким чином, ПАРЄ змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ.

      28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.

      Що таке ПАРЄ?Це один із двох головних статутних органів Ради Європи. До його складу входять представники парламентів усіх держав-членів. ПАРЄ є найстарішим в Європі органом міжпарламентської співпраці. Асамблея приймає резолюції та рекомендації на основі доповідей, що їх готують депутати. Серед важливих повноважень – вибори Генерального секретаря Ради Європи та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини, прийняття висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.

      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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