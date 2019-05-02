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      Там громадянський конфлікт, – Коломойський про війну на Донбасі

      726 Читать новость на русском
      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / znaj.ua/

      Ігор Коломойський дав інтерв'ю журналістам з програми "Наші гроші". Зустріч відбулася в офісі олігарха в місті Герцлія у Ізраїлі. В інтерв'ю він розповів про своє ставлення до Революції гідності, політики Віктора Януковича та вплив Росії.

      Ігор Коломойський розповів, що в контексті останніх п'яти років Майдан це погано, тому що в результаті мінус 13 мільйонів населення, а також Крим та Донбас. В цьому винен Янукович, Росія, а також Революція. 

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      На його думку, в країні відбувається внутрішня громадянська війна, яка не поширилася на всю територію України. Вона має "гарячу фазу" на Донбасі та "холодну фазу" на інших територіях країни.

      "Холодна фаза" – це ненависть одне до одного, яка проявляється через різні "гарячі" події та вбивства громадських активістів, журналістів. З одного боку в нас є Бузина, а з другого Шеремет. Це все є проявом громадського конфлікту. Навіщо тоді вбивати журналістів, якщо в країні все мирно? Коли в державі дійсно все добре, то журналістів не вбивають,
      – пояснив Коломойський.

      "На Донбасі громадянський конфлікт. Війна це більш глобально, тому це саме конфлікт, де воюють українці з українцями. А Росія в даному протистоянні підтримує одну частину українців. Якби вона не втручалася, то все б давно закінчилося й наш народ помирився б вже давно. Росія з одного боку спровокувала та організувала цей конфлікт, проте з другого в нас також не все було добре", – додав олігарх.

      Коломойський
      Інтерв'ю з Ігорем Коломойським

      Коломойський наводить приклад революціонерів, які вимагали скасувати харківські угоди, а також мовний закон "Ківалова-Колесніченка". А також "Беркут", який вертався до своїх баз дислокацій, а їх по дорозі обстрілювали. Це все й спровокувала взаємну ненависть.

      "При Януковичі був злочинний режим. Іншого шляху, окрім повстання, не було. Я не називаю це Революцією, вважаю, що це було повстання", – заявив Ігор Коломойський.

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      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Ігор Коломойський Віктор Янукович Беркут Війна на Донбасі Журналісти ЗМІ Євромайдан
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