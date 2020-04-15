Там порядку більше, ніж у супермаркетах, – Садовий проти закриття ринків

Міський голова Львова Андрій Садовий виступає проти обов'язкового закриття ринків в Україні. За його словами, львівські ринки дотримуються норм карантину і немає причин їх закривати.

Про це мер Львова заявив в ефірі "Громадського". Він уточнив, що станом на 15 квітня немає рішення уряду про закриття всіх ринків в Україні.

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Мер Львова вважає, що вирішення цього питання треба віддати на розсуд місцевих органів влади.

Якщо люди дотримуються усіх правил, то навіщо їх карати? Давайте карати там, де є проблеми. У нас люди дотримуються чітко тих правил і рішень, які ухвалює уряд і наша міська комісія по надзвичайних ситуаціях. Тобто є чітка норма, дистанція, все дотримується,

– зауважив Садовий.

Також він розповів, хто контролює дотримання санітарних правил на ринках. За його словами, це працівники районних адміністрацій, поліції та санстанцій.

Водночас він запевняє, що найбільшими контролерами є самі мешканці, які негайно телефонують на гарячу лінію, якщо вони бачать якісь порушення.

Що відомо про закриття ринків в Україні

30 березня постанова МОЗ дозволила функціонування продовольчих ринків. Щоправда, були введені суворі карантині обмеження, яких би мали дотримуватися і покупці, і продавці.

Водночас заступник глави МОЗ 13 квітня повідомив, що з 14 квітня цю постанову скасували.

Умови, за якими мали працювати ринки:

зареєстрований оператор харчових продуктів;

маски та рукавиці – для покупців і продавців;

відстань між людьми – не менша, ніж 1,5 метра;

один покупець – на 20 квадратних метрах торгової площі;

3 метри – відстань між місцями торгівлі для ринків вихідного дня.

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