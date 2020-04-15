Там порядку більше, ніж у супермаркетах, – Садовий проти закриття ринків
Міський голова Львова Андрій Садовий виступає проти обов'язкового закриття ринків в Україні. За його словами, львівські ринки дотримуються норм карантину і немає причин їх закривати.
Про це мер Львова заявив в ефірі "Громадського". Він уточнив, що станом на 15 квітня немає рішення уряду про закриття всіх ринків в Україні.
Актуально Яких заходів безпеки дотримуються на ринку у Львові
Мер Львова вважає, що вирішення цього питання треба віддати на розсуд місцевих органів влади.
Якщо люди дотримуються усіх правил, то навіщо їх карати? Давайте карати там, де є проблеми. У нас люди дотримуються чітко тих правил і рішень, які ухвалює уряд і наша міська комісія по надзвичайних ситуаціях. Тобто є чітка норма, дистанція, все дотримується,
– зауважив Садовий.
Також він розповів, хто контролює дотримання санітарних правил на ринках. За його словами, це працівники районних адміністрацій, поліції та санстанцій.
Водночас він запевняє, що найбільшими контролерами є самі мешканці, які негайно телефонують на гарячу лінію, якщо вони бачать якісь порушення.
Що відомо про закриття ринків в Україні
- 30 березня постанова МОЗ дозволила функціонування продовольчих ринків. Щоправда, були введені суворі карантині обмеження, яких би мали дотримуватися і покупці, і продавці.
- Водночас заступник глави МОЗ 13 квітня повідомив, що з 14 квітня цю постанову скасували.
Умови, за якими мали працювати ринки:
- зареєстрований оператор харчових продуктів;
- маски та рукавиці – для покупців і продавців;
- відстань між людьми – не менша, ніж 1,5 метра;
- один покупець – на 20 квадратних метрах торгової площі;
- 3 метри – відстань між місцями торгівлі для ринків вихідного дня.
Дивіться відео: як працює ринок у Львові
Читайте також
-
Труна в мішку, гробарі – в спецкостюмах: як поховали монаха Нектарія з лаврисьогодні , 12:54
-
Китай приховував коронавірус майже тиждень, – ЗМІсьогодні , 15:32
-
Великодні богослужіння на українських телеканалах: коли та де дивитисясьогодні , 12:12
-
У Дніпрі чоловік помер просто у машині патрульних: фото і деталісьогодні , 13:36
-
Вибори мера Києва 2020: яким буде рейтинг Кличкасьогодні , 16:33
-
Закон про "поправочний спам" у Раді: що означає і які наслідки матимесьогодні , 16:22