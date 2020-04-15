18:50
15 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Там порядку більше, ніж у супермаркетах, – Садовий проти закриття ринків

      - Читать новость на русском
      Андрій Садовий / ЛМР

      Міський голова Львова Андрій Садовий виступає проти обов'язкового закриття ринків в Україні. За його словами, львівські ринки дотримуються норм карантину і немає причин їх закривати.

      Про це мер Львова заявив в ефірі "Громадського". Він уточнив, що станом на 15 квітня немає рішення уряду про закриття всіх ринків в Україні.

      Актуально Яких заходів безпеки дотримуються на ринку у Львові

      Мер Львова вважає, що вирішення цього питання треба віддати на розсуд місцевих органів влади.

      Якщо люди дотримуються усіх правил, то навіщо їх карати? Давайте карати там, де є проблеми. У нас люди дотримуються чітко тих правил і рішень, які ухвалює уряд і наша міська комісія по надзвичайних ситуаціях. Тобто є чітка норма, дистанція, все дотримується,
      – зауважив Садовий.

      Також він розповів, хто контролює дотримання санітарних правил на ринках. За його словами, це працівники районних адміністрацій, поліції та санстанцій.

      Водночас він запевняє, що найбільшими контролерами є самі мешканці, які негайно телефонують на гарячу лінію, якщо вони бачать якісь порушення.

      Що відомо про закриття ринків в Україні

      • 30 березня постанова МОЗ дозволила функціонування продовольчих ринків. Щоправда, були введені суворі карантині обмеження, яких би мали дотримуватися і покупці, і продавці.
      • Водночас заступник глави МОЗ 13 квітня повідомив, що з 14 квітня цю постанову скасували.

      Умови, за якими мали працювати ринки:

      • зареєстрований оператор харчових продуктів;
      • маски та рукавиці – для покупців і продавців;
      • відстань між людьми – не менша, ніж 1,5 метра;
      • один покупець – на 20 квадратних метрах торгової площі;
      • 3 метри – відстань між місцями торгівлі для ринків вихідного дня.

      Дивіться відео: як працює ринок у Львові

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики Торгівля Новини Львова Андрій Садовий
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Путін проти Джемілєва: переслідування тривалістю у пів століття
      Віталій Портников
      сьогодні , 15:36 Церква і пандемія: що показали останні події
      Ярослав Юрчишин