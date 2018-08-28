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Тамразов вніс 20 мільйонів гривень застави

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Олексій Тамразов
Олексій Тамразов / Фото з відкритих джерел

Бізнесмен Олексій Тамразов, якого затримали за хабар у 200 тисяч доларів, вніс визначену судом заставу 20 мільйонів гривень.

Про це повідомив його адвокат Микола Ореховський.

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Уперше колишнього першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування"  затримали 9 серпня, коли той нібито намагався дати чималий хабар прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації Януковича. 

Хто такий Олексій Тамразов?
Це колишній топменеджер "Укргазвидобування" Олексій Тамразов відомий як бізнесмен, власник інтернет-видання INSIDER і гонщик, зокрема команди, яку заснував Віктор Янукович-молодший. В газовій держкомпанії він працював з 2010 по 2014 рік. В той час вона входила до сфери впливу Дмитра Фірташа. Тамразов свої зв'язки з олігархом заперечував. Але саме журналісти INSIDER висвітлювали процес над Фірташем у Відні. З іншого боку, під час анексії Криму, Тамразов їздив в Крим підтримувати українських моряків. А потім – вносив мільйонні застави у судах, щоб ті відпустили активістів, підозрюваних у вбивстві публіциста Олеся Бузини і розстрілі беркутівців.

Теги: Новини України Новини Києва Судді Корупція Хабар
Джерело: 24 Канал
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