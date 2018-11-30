Тандем Міноборони та забудовника: через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир

Міноборони успадкувало від Радянського Союзу чимало військових містечок – це сотні тисяч гектарів по всій країні. Чимало з них у містах мільйонниках у доволі привабливих місцях для нової забудови. Проте на власне будівництво силовикам часто не вистачає власних ресурсів.

І тому Міністерство нерідко укладає такі собі пайові угоди з приватними фірмами.

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Ми вам землю – а ви нам квадратні метри – от тільки дуже часто такі угоди, як кіт у мішку. І квартири, по факту, віддають не в центрі міста, а десь на узбіччі.

У Міністерстві за це відповідає головне квартирно-експлуатаційне управління та його підрозділи. Вони й укладають такі угоди, але нерідко у таких угодах чимало підводних каменів. Землі дають у центрі міста, а угоду прописують так, що квартири можуть дати, де завгодно. В межах міста, а інколи навіть в іншому населеному пункті.

Військомат на вулиці Січових Стрільців у Києві кілька років тому знесли заради спільного будівництва міноборони і "Укрбуд". За словником силового Міністерства – це називається будівництво житла для військових на небюджетні кошти. По факту – звичайна комерційна забудова, але на землі військових. А отже певний відсоток квартир забудовник має віддати Міністерству оборони.

Фактично ідея була в тому, щоб забезпечити військовослужбовців житлом, а фактично, вони підписують так звані інвестиційні угоди з приватними забудовниками, де всього-на-всього 10% йде військовим.Решта йде на ринок і продається як комерційна нерухомість,

– розповів юрист Єгор Недашківський.

Такі угоди і справді могли б бути дуже вигідними, якщо квартири давали б в об’єкті забудови. А кількість обіцяних Міністерству квадратних метрів не зменшували. Проте так майже не буває.

Генеральна угода на вулиці Артема, 59 у першому варіанті чітко зазначає, що забудовник має передати Міноборони 25 однокімнатних і стільки ж двокімнатних квартир. І 120 квадратних метрів нежилих приміщень.



Документ

Проте в цьому ж документі вказано, ніхто не гарантує, що квартири дадуть в цьому будинку. Згодом з'явилась і додаткова угода, і замість чіткої кількості квартир, з'явилось 10% від забудови. А от скільки це по факту ніхто не знає.

Через рік були внесені зміни в цей договір, де написано що зберігається лише 10% площі, вже і не було закріплено в якому конкретно будинку. Це може бути будь-який будинок "Укрбуду", який ще перебуває в будівництві. Якщо це земельна ділянка в центрі міста – це одна вартість, якщо це ділянка на околицях це зовсім інша вартість. Людина, яка підписувала цей договір, очевидно підписала його не за просто так,

– сказала юрист Тетяна Чернишенко.

У Міністерстві кажуть – це вимушений крок. Адже будівництво триває роками. І коли завершиться будівництво і чи завершиться взагалі – питання складне.

Так як процес будівництва – це не один день і не тиждень – довготривалий процес, тому житлом треба забезпечувати вже зараз. Є такі умови договору, що можна отримати житло в інших районах міста Києва,

– зазначив начальник відділу будівництва житла із залученням небюджетних коштів ГоловКЕУ Роман Логін.

Для забудовника такі угоди більше, ніж вигідні. Адже не треба ні змагатися за землю на торгах, а ні битися за документи. Замовником будівництва є Міністерство.

"Якщо я маю намір збудувати будинок, треба брати участь у земельних торгах. Краще знайти відомство, у яких ця земля знаходиться в постійному користуванні і підписувати з ними всілякі інвестиційні договори, щоб я будувався без всякої процедури. Собівартість будівництва дуже зменшується", – додав Недашівський.

Вони пішли шахрайським шляхом, в київській раді вдали, що не знають, що земля держвласності і через земельну комісію, з мовчазної згоди, продовжили договір оренди, внісши одночасно в держреєстр право на землю, як комунальну власність. Фактично, місто вкрав землю у держави, щоб передати по закону державній структурі під забудову таку землю,

– заявив експерт з містобудування Георгій Могильний.

Нині будівництво на вулиці Січових Стрільців. Через купу порушень в дозвільних документах. Першими забили в набат мешканці сусідніх будинків, бо новий житловий комплекс запланували впритул до їхньої 9-поверхівки.



Будівництво на Січових Стрільців

І тому сподіватися що Міністерство колись отримає квартири тут на вулиці Артема, 59, мабуть, не варто. А от і з ділянкою у центрі міста напевно можна розпрощатися.

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В корпорації "Укрбуд" близько 10 проблемних будівництв на землях Міноборони. Забудовник користується лояльністю державних чиновників і забудовує державну землю без витрат та участі у земельних торгах. Головне тут розпочати будівництво та зібрати гроші з інвесторів. А от випливають проблемні питання в дозвільних документах і будівництво стоїть.

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