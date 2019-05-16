Танець каменю і скла: чим вражають найвищі споруди Тбілісі

Дві 37-метрові вежі-близнюки виросли у столиці Грузії. Вони однакові за формою і розміром, але кардинально різні водночас.

Будівлі Axis Towers висотою 147 метрів є найвищими у Тбілісі і розташовані у районі Ваке, яке називають районом тбіліського "бомонду". Одна з веж виконана з білого каменю, інша – оздоблена чорним склом, пише Dezeen.com.

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У "білій" вежі є житлові квартири, готель, офіси і фітнес-зал, а на верхівці можна провести час у затишному барі, звідки відкривається неймовірний краєвид на місто як вдень, так і вночі.

Найвищі споруди Тбілісі – вежі Axis Towers

Спіральна форма споруд була спроектована таким чином, щоб протистояти сильним вітрам та ймовірним землетрусам, оскільки Тбілісі розташоване у сейсмічно активній зоні.



Найвищі будівлі Тбілісі

Над оригінальним склінням найвищих веж у Тбілісі працювала бельгійська компанія Reynaers Aluminium.



"Біла" вежа виконана із каменю і з оригінальним склінням

Данське архітектурне бюро UNStudio представило проект нового фінансового центру, який планують збудувати у Тбілісі – будівля варажає інноваційними рішеннями та футуристичним виглядом.