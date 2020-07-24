В Одесі вкотре намагалися підняти затонулий танкер "Делфі". До судна вже підійшли два буксира, від яких мали натягнути сталеві канати й спробувати підняти його з хвилеріза. Однак співвласник буксирної компанії Андрій Ставніцер розповів, що на сьогодні всі роботи припинені. Відтак спроба підйому переноситься на ранок, 25 липня.

У програмі "Про головне" на 24 каналі Андрій Ставніцер зауважив, що затонулий танкер не вдалося підняти, оскільки судновласник найняв слабкого підрядника, який не забезпечний повною мірою технікою, людьми і потрібним досвідом. Однак було прийнято рішення дати підряднику можливість закінчити цю роботу. І сьогодні, 24 липня, мала відбутися друга спроба підйому судна на кіль.

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За словами власника буксирної компанії, підрядник пізно розпочав свою роботу. Адже це достатньо важкий трос, який потрібно завезти. І глибини не дозволяють працювати якимось глибоким флотам, тому доводиться робити все плоскодонними суднами.

Та спроба, яку повинен здійснити підрядник, сьогодні не сталася. Завтра вона має відбутися. Про нового підрядника не мовиться, поки цей не закінчить свою роботу. Завтра в нього останній шанс,

– пояснив Андрій Ставніцер.

Він зауважив, якщо підряднику не вдасться це зробити, то цим процесом починає займатися АМПУ (Адміністрація морських портів України – 24 канал). Відтак збирається консиліум спеціалістів, розробляється новий проєкт.

"Скільки буде новий підряник працювати – сьогодні сказати ніхто не може. Всі сподіваються, що старий слабкий підрядник впорається зі своєю роботою", – додав власник буксирної компанії.

Кореспондент "Радіо свобода" Михайло Штекель, який перебував на місці подій зазначив, якщо не вдасться прибрати танкер до вересня – жовтня, то почнеться сезон штормів і після цього майже нереально буде це зробити.

Тобто, якщо його не приберуть до вересня – жовтня, він лежатиме тут ще рік,

– наголосив журналіст.

Також власник буксирної компанії відзначив, що розрізати судно на березі чи на тому, місці, де воно зараз перебуває – це крайній варіант. Однак якого потрібно уникнути. Якщо всі інші методи не будуть успішними, тоді тільки можна різати.

"Якщо його різати, з нього почне витікати незрозуміло що, і тоді потрапляння паливно-мастильних матеріалів не уникнути", – пояснив Андрій Ставніцер.

Відтак, якщо старий підрядник не впорається з цією роботою, новий повинен заново спробувати відтягнути судно.

Хто платить за підняття танкеру

За словами власника буксирної компанії, всі рахунки на сьогодні оплачує судновласник. Буксирна компанія оплачує тільки відповідні роботи.

Якщо контроль над процесом перейде в АМПУ, тоді АМПУ буде проводити свій тендер і всі побачать, скільки коштуватимуть нові роботи.

Витік палива з "Делфі"

Заступник начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Віталій Караулов вранці, 24 липня, повідомив, що з танкера "Делфі" стався масштабний витік палива.

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Однак Андрій Ставніцер наголосив, що це не є правдивою інформацію. Ніяких протікань на місці не спостерігалося. За його словами, екологи також це не підтверджують.