У Держекоінспекції повідомили, що сума збитків від витоків нафтопродуктів із танкера Delfi біля пляжу "Дельфін" в Одесі – 16 тисяч 300 доларів. Власнику судна вже скерували відповідну претензію.

Голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований у фейсбуці написав, що вже відома остаточна сума збитків, завданих витіканнями шкідливих речовин зі затонулого в Одесі танкера Delfi. До теми Геть із пляжу: танкер Delfi прибрали з Одеси і перевезли до Чорноморська – фото, відео Мовиться про 16,3 тисячі доларів (приблизно 454 тисячі гривень). За словами Мальованого, проведені фахівцями лабораторні аналізи показали, що станом на 10 вересня концентрація нафтопродуктів у воді біля пляжу "Дельфін" перевищена: 0,09 міліграмів на дециметр кубічний при гранично допустимій нормі в 0,05. Судновласнику вже надіслали претензію на добровільне відшкодування збитків. Коротко про майже річну епопею з танкером Delfi Танкер Delfi затонув біля Одеси у листопаді 2019 року.

Кілька разів із судна у море витікали нафтопродукти.

Власник танкера мав прибрати його до квітня 2020.

Але терміни підняття судна кілька разів переносили.

Активізували процес після заяви Зеленського, що непідняття танкера показує "імпотентність влади".

27 липня за операцію з підняття танкера відповідальність на себе взяла держава.

26 серпня буксири вирівняли судно за допомогою металевих тросів і поставити танкер на кіль.

10 вересня судно нарешті прибрали з одеського пляжу Нагадаємо Епопея з Delfi продовжилась у суді: на сумнозвісний танкер наклали арешт