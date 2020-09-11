Яких збитків завдали витоки нафти з танкера Delfi: відома остаточна сума
У Держекоінспекції повідомили, що сума збитків від витоків нафтопродуктів із танкера Delfi біля пляжу "Дельфін" в Одесі – 16 тисяч 300 доларів. Власнику судна вже скерували відповідну претензію.
Голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований у фейсбуці написав, що вже відома остаточна сума збитків, завданих витіканнями шкідливих речовин зі затонулого в Одесі танкера Delfi.
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- Мовиться про 16,3 тисячі доларів (приблизно 454 тисячі гривень).
За словами Мальованого, проведені фахівцями лабораторні аналізи показали, що станом на 10 вересня концентрація нафтопродуктів у воді біля пляжу "Дельфін" перевищена:
- 0,09 міліграмів на дециметр кубічний при гранично допустимій нормі в 0,05.
Судновласнику вже надіслали претензію на добровільне відшкодування збитків.
Коротко про майже річну епопею з танкером Delfi
- Танкер Delfi затонув біля Одеси у листопаді 2019 року.
- Кілька разів із судна у море витікали нафтопродукти.
- Власник танкера мав прибрати його до квітня 2020.
- Але терміни підняття судна кілька разів переносили.
- Активізували процес після заяви Зеленського, що непідняття танкера показує "імпотентність влади".
- 27 липня за операцію з підняття танкера відповідальність на себе взяла держава.
- 26 серпня буксири вирівняли судно за допомогою металевих тросів і поставити танкер на кіль.
- 10 вересня судно нарешті прибрали з одеського пляжу
Нагадаємо Епопея з Delfi продовжилась у суді: на сумнозвісний танкер наклали арешт