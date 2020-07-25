В Одесі на пляжі "Дельфін" вранці 25 липня відновилися підготовчі роботи з підняття танкера Delfi. Станом на 14:00 відомо про два перші результати.

Знову намагаються підняти танкер Delfi: що відомо

Про перший результат повідомила компанія P & O Maritime Ukraine, яка виконує вищезазначені роботи. Відповідний допис з’явився на її сторінці у фейсбуці.

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За словами представників P&O Maritime Ukraine, за кілька ранкових годин їм вдалося зростити 300-метровий сталевий трос. Він з’єднав кормову лебідку буксира "Австралія" зі стропом на носовій частині Delfi.

Дивіться відео з підняття такера Delfi 25 липня

Згодом у компанії повідомили й про другий результат. 300-метровий трос з'єднали з буксиром P&O Balqis і кормовою частиною танкера.

У P&O Maritime Ukraine підкреслили, що невдовзі має розпочатися основна частина операції.

Що цьому передувало

У компанії зауважили, що напередодні підготовчі роботи з підйому танкера Delfi затягнулися до вечора через низку нюансів, що виникли під час операції. Так, потужні буксири не змогли підійти близько до берега, оскільки тягнути ці троси необхідно було на велику відстань. А саме до місця з'єднання з тросами, які раніше було закріплено на кормовій і носовій частинах танкера.

Протягом декількох годин за допомогою маніпулятора буксира Sea Ant намагалися протягнути до Delfi сталевий трос, прикріплений до кормової лебідки одного з буксирів. Однак до вечора це так і не вдалося: трос – довгий, важкий, його "вели" кам’янистим дном, і це ускладнювало операцію.

Зауважимо, що і перші дві спроби підняти танкер також закінчилися невдало.

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Основне затонулий танкер Delfi біля Одеси