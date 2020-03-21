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      Танки, трактор, моль, лихі 90-ті і собача дружба: як у Харкові мер і голова ОДА сварилися

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      Кучер і Кернес влаштували батл у соцмережах / колаж 24 каналу

      У Харкові мер міста і голова обласної державної адміністрації взялися з'ясовувати, хто з них більший "борець з коронавірусом". Дійшло до того, що Геннадій Кернес згадав про свою молодість у 90-их, коли він "клопів давив", а Олексій Кучер порівняв того з тракторами місцевого виробництва.

      Геннадій Кернес – про танки, моль, клопів і дев'яності

      Поки увесь світ і вся Україна борються з епідемією коронавірусу, у Харкові паралельно встигають боротися і з політичними опонентами. Розпочав усе голова міста Геннадій Кернес, який у своєму телеграмі відверто розкритикував голову ОДА Олексія Кучера.

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      Новий молодий губернатор намагається показати, що він працює разом з крупним бізнесом, роботодавцями і мером Харкова. Так ось, жодних відносин у нього з нами усіма немає,
      – заявив Кернес.

      А ще харківський мер розпочав цікаву гру "мій Ярославський". Геннадій Кернес нагадав нахабному супернику, що місцевий бізнесмен "більше дружить" саме з мером, і лише вони двоє у цілій області "борються з коронавірусом".

      Ну добре, не лише вони двоє. Насправді ж мер Харкова перерахував цілий список своїх друзів-олігархів, які виділили гроші на боротьбу з епідемією.

      "А що ж робить наш губернатор? Вийшов і заявив, що у Харків повертаються 90-ті, коли у бізнесу вимагають гроші. Якщо б мені у дев'яності потрапив такий як Кучер, я б розчавив його як клопа", – пригадав свою молодість міський голова.

      Він заявив, що у них трьох – Кучера, Кернеса і Ярославського – була зустріч щодо боротьби з коронавірусом в області. Опісля Кернес і Ярославський діяли так, як було домовлено на зустрічі, а Кучер – "почав рухатися як моль".

      Водночас, я вважаю, що ми з Ярославським рухаємося як танк,
      – заявив Геннадій Кернес.

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      Олексій Кучер – про трактор харківського виробництва і "собачу дружбу"

      Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер вирішив довго не тягнути з відповіддю і у своєму фейсбуці забрав у Кернеса будь-які надії бути бойовим танком.

      "Кернес і Ярославський – це танк, який, радше, схожий на трактор виробництва "Харківського тракторного заводу". До слова, Ярославський так і не налагодив їх випуск, хоча багато про це говорив", – наголосив голова ОДА.

      Він також пояснив, що напередодні мав з харківським бізнесменом розмову, у якій той прямо радив, як витрачати бюджетні гроші.

      "Я не погодився, тож посипалися прямі образи на мою адресу. Я щиро радий, що вони щось там купують для області. Я вдячний усім, хто допомагає місту й області. Не важливо, у який спосіб вони це роблять", – заявив Олексій Кучер.

      Резюмуючи, він наголосив, що не буде опускатися до образ, тож процитував слова з байки Івана Крилова "Собача дружба". Навидомо текст мовою оригіналу:

      Свет полон дружбою такою.
      Про нынешних друзей льзя молвить, не греша,
      Что в дружбе все они едва ль не одинаки:
      Послушать, кажется, одна у них душа, –
      А только кинь им кость, так что твои собаки!

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Скандал Бізнес Геннадій Кернес Курйозні новини Новини Харкова Новини України Новини політики
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