Танці із 300 фільмів зібрали в одному ролику: запальне відео

Ледь не в кожній кінострічці є моменти, коли головні герої стильно танцюють. Такі запальні кадри, романтичні чи кумедні, об'єднали в одному ролику.

Як відомо, танець – один із драматичних прийомів, який активно використовують голлівудські режисери. Тому багато кінострічок наповнені ритмічними рухами, що запам'ятовуються глядачам.

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Відеомонтажер Каспер Лангбак вирішив створити незвичний ролик, в якому гармонійно підібрав сцени із 300 фільмів. У кількахвилинному ролику станцювали сотні улюблених персонажів різних фільмів. Автор залучив як чорно-білі фільми, так і сучасні. Окрім цього, у відео можна побачити і персонажів популярних мультфільмів.

Користувачі мережі вибухнули коментарями після перегляду. "Чудова підбірка", "Я знаю, що на це витратили багато часу. Дякуємо, що підняли настрій", "Це так підбадьорює", "Відмінна робота", – зазначили глядачі відео.

Дивіться відео, яке увібрало танці з 300 фільмів: