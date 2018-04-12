Танці клоунів на мінному полі: відносини Трампа з Путіним у влучній карикатурі

Російський художник Сергій Йолкін зобразив відносини між президентами США та Росії у дотепній карикатурі.

На фоні останніх подій у Сирії, взаємних погроз від з Білого дому та Кремля, карикатурист зобразив Дональда Трампа та Володимира Путіна у вигляді двох клоунів, які чи то борються, чи то танцюють на татамі.

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Спортивний мат на цій карикатурі неабияк нагадує мішень, в "яблучко" якої обидва клоуни бояться зайти.



Відносини Трампа і Путіна у карикатурі//Twitter Sergey Elkin