Танці в морі та багато посмішок: Лілія Ребрик поділилась кадрами з сімейного відпочинку
Телеведуча Лілія Ребрик з чоловіком, дітьми та батьками поїхала на відпочинок в Болгарію. Зірка опублікувала чарівні кадри з відпустки.
Талановита акторка і телеведуча Лілія Ребрик вперше з новонародженою Поліною полетіла на море. У своєму блозі зірка розповіла, що 2-місячне малятко перенесло авіапереліт добре, тому всі молоді мами, які відкладають свій відпочинок через народження дитини, за її словами, можуть не переживати і насолоджуватись новою країною.
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У поїздку до Болгарії телеведуча подалась із чоловіком Андрієм Диким, доньками Поліною і Діаною та батьками. З курортного містечка щаслива сім'я публікувала ряд розкішних фото, а Лілія Ребрик з чоловіком навіть показали синхронне па в морі.
Приблизно такий внутрішній стан, коли ти на відпочинку з двома дітьми,
– кумедно підписала відео Лілія Ребрик.
Нагадаємо, що Лілія Ребрик вдруге народила дитину. Пологи відбулись 30 квітня в одній із клінік Києва. На прохання старшої доньки, новонароджену дівчинку назвали Поліною.