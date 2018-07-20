Танці в морі та багато посмішок: Лілія Ребрик поділилась кадрами з сімейного відпочинку

Телеведуча Лілія Ребрик з чоловіком, дітьми та батьками поїхала на відпочинок в Болгарію. Зірка опублікувала чарівні кадри з відпустки.

Талановита акторка і телеведуча Лілія Ребрик вперше з новонародженою Поліною полетіла на море. У своєму блозі зірка розповіла, що 2-місячне малятко перенесло авіапереліт добре, тому всі молоді мами, які відкладають свій відпочинок через народження дитини, за її словами, можуть не переживати і насолоджуватись новою країною.

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У поїздку до Болгарії телеведуча подалась із чоловіком Андрієм Диким, доньками Поліною і Діаною та батьками. З курортного містечка щаслива сім'я публікувала ряд розкішних фото, а Лілія Ребрик з чоловіком навіть показали синхронне па в морі.

Приблизно такий внутрішній стан, коли ти на відпочинку з двома дітьми,

– кумедно підписала відео Лілія Ребрик.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 19 Лип 2018 р. о 3:42 PDT

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 19 Лип 2018 р. о 6:09 PDT

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 19 Лип 2018 р. о 8:35 PDT

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 19 Лип 2018 р. о 6:04 PDT

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 18 Лип 2018 р. о 9:10 PDT

Нагадаємо, що Лілія Ребрик вдруге народила дитину. Пологи відбулись 30 квітня в одній із клінік Києва. На прохання старшої доньки, новонароджену дівчинку назвали Поліною.