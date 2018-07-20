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Танці в морі та багато посмішок: Лілія Ребрик поділилась кадрами з сімейного відпочинку

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Лілія Ребрик з дітьми
Лілія Ребрик з дітьми / Фото із соцмереж

Телеведуча Лілія Ребрик з чоловіком, дітьми та батьками поїхала на відпочинок в Болгарію. Зірка опублікувала чарівні кадри з відпустки.

Талановита акторка і телеведуча Лілія Ребрик вперше з новонародженою Поліною полетіла на море. У своєму блозі зірка розповіла, що 2-місячне малятко перенесло авіапереліт добре, тому всі молоді мами, які відкладають свій відпочинок через народження дитини, за її словами, можуть не переживати і насолоджуватись новою країною. 

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У поїздку до Болгарії телеведуча подалась із чоловіком Андрієм Диким, доньками Поліною і Діаною та батьками. З курортного містечка щаслива сім'я публікувала ряд розкішних фото, а Лілія Ребрик з чоловіком навіть показали синхронне па в морі.

Приблизно такий внутрішній стан, коли ти на відпочинку з двома дітьми,
– кумедно підписала відео Лілія Ребрик. 

 

 

 

 

 

Нагадаємо, що Лілія Ребрик вдруге народила дитину. Пологи відбулись 30 квітня в одній із клінік Києва. На прохання старшої доньки, новонароджену дівчинку назвали Поліною.

Теги: LifeStyle Новини України відпочинок Болгарія Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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